Danilo Seclì: arriva "Fire"

Come molti dj di talento, Danilo Seclì è un tipo di poche parole. Ecco come racconta il suo nuovo singolo. "Si chiama 'Fire' ed esce su Red Lizard Records. La voce è quella di Apolo, lo stile è un mix tra la trap made in Amsterdam e quel che funziona in pista... c'è pure un drop perfetto per muoversi a tempo"... In effetti "Fire" è il pezzo perfetto per scaldare la serata in un qualsiasi angolo del mondo. Il sound è potente e soprattutto decisamente globale. Pure il testo, ironico e provocatorio, mette in fila slogan e frasi perfette per scatenarsi. La voce di Apolo aka Ally Man Bro from Tribal Kush fa il resto.

Il video di "Fire" è pieno di immagini in stile anni '80 che racconta bene l'atmosfera del brano: tra esplosioni e decine di rapper 'old school' c'è pure una dolce bimba dai riccioli biondi... che si mette a canticchiare divertita, seguendo il ritmo della canzone. "Fire" ha un ritmo decisamente perfetto per dare energia a chi ne ha bisogno e pure a chi non aspetta altro che iniziare a saltare.

"Fire" è uscito da poche ore, ma piace già molto: è stato proposto in FM da 105 indaKlubb, Radio Deejay, Ciccio Riccio. Non solo piace pure a dj di riferimento come Shorty, Dino Brown, SDJM, Nicola Fasano, Botteghi (...) e tanti altri.

Chi vuol regalarsi un po' di ritmo e non solo, può partecipare alla "Fire" challenge che Danilo Seclì sta facendo nelle sue Instagram Stories. Basta taggare @daniloseclì quando si crea una stories utilizzando la gif animata del fuoco sugli occhi… e il gioco è fatto.

