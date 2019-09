Proiezioni con adattamento ambientale a Roma

Riprende a Roma, al Cinema delle Provincie, il ciclo di proiezioni con adattamento ambientale a cui possono partecipare anche i bambini nello spettro autistico.

Questa esperienza, promossa e organizzata da +Cultura Accessibile Cinemanchìo in collaborazione con ANGSA Lazio, consente a tanti bambini e alle loro famiglie di condividere la visione dei film in un ambiente libero e accogliente, perfetto per ogni bambino.

La proiezione con adattamento ambientale è un'opportunità di straordinario rilievo perché favorisce molti processi inclusivi. Essa infatti, oltre a rappresentare un'esperienza che entra positivamente nel processo evolutivo dei giovani spettatori, produce percorsi di informazione e di sensibilizzazione rivolti a tante persone che non conoscono l'autismo e i fenomeni ad esso collegati.

Trattandosi inoltre di proiezioni che non presentano particolari modificazioni del film né interventi tecnologici invasivi, sono adatte a tutti e garantiscono quindi una condivisione agevole e positivamente vissuta da tutti.

Uno degli aspetti di maggiore importanza è relativo alla possibilità per molte famiglie di uscire dall'invisibilità e vivere insieme agli altri un momento di divertimento in un luogo di aggregazione come il cinema.

Laddove è stato possibile realizzare cicli di proiezioni con cadenza mensile fissa abbiamo visto aumentare sensibilmente la partecipazione sia delle famiglie con famigliarità rispetto all'autismo che delle altre famiglie. In tal modo è stato raggiunto un obiettivo determinante dal punto di vista culturale perché alcuni muri che separano la società dall'autismo sono stati abbattuti o quanto meno abbassati.

Questo risultato conferma che si tratta di una strada che deve essere rafforzata e valorizzata.

Questo modello inclusivo è stato introdotto in Italia nel 2014 da Stefano Pierpaoli (Coordinatore di Cinemanchìo) e da allora +Cultura Accessibile Cinemanchìo hanno realizzato centinaia di proiezioni su tutto il territorio nazionale.



Cos'è il sistema di adattamento ambientale

Per rendere accessibile la sala cinematografica si lasciano leggermente accese le luci senza però che disturbino la visione.

Si abbassa un poco il volume dell'audio e si consente ai bambini di muoversi e parlare liberamente.

Per chi abbia particolari necessità si può portare cibo specifico da casa.

Infine si elimina la pubblicità prima del film.