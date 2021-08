Venerdì 20 agosto sul palco di Domina Theatre, a Domina Zagarella Sicily - Santa Flavia (Palermo), arriva Raffaele Cibelli (nella foto), cantante trasformista e showman, che qualche sera fa si è raccontato, sempre sul palco, a Giovanni Ciacci, da sempre amico di Domina.

Raffaele Cibelli, che ha partecipato con ottimi risultati ad Italia's got Talent e sul palco regala grandi emozioni, con il suo talento si esibisce in tanti locali e spazi di riferimento.

E non è tutto. Lo scenografico Beach Bar di Domina Zagarella Sicily mercoledì 25 agosto diventa un panoramico hot spot per momenti di musica e relax al chiaro di luna. I barman di Domina sono a disposizione per cocktail d'eccezione. Lo scenario fa molto, i servizi fanno il resto.

Domina Zagarella Sicily è anche un paradiso per chi ama lo sport. Oltre a un mare perfetto per nuotare o fare immersioni, è già in programma dal 10 al 13 settembre 2021 un torneo internazionale di Beach Soccer di livello assoluto con la partecipazione di Sky Tv. Tra le formazioni presenti, quelle di Italia, Perù, Brasile ed un'altra formazione in via di definizione. Tutti i dettagli sono disponibili qui: https://www.italiabeachsoccer.com/.

La bella notizia è che possono partecipare agli eventi, oltre agli ospiti del resort, anche coloro che cenano presso uno dei ristoranti di Domina Zagarella Sicily (prezzo medio 25 - 35 euro a persona, info e prenotazioni: 091 909249).

///

Riassumendo, non è un'estate come tutte le altre, ma divertirsi e rilassarsi di fronte al mare, per gli ospiti di Domina Zagarella Sicily, struttura deluxe situata a Santa Flavia (PA), è facile. Insieme ad un paesaggio che emoziona e ad una struttura d'eccellenza (...), Domina Zagarella Sicily propone ogni sera o quasi propone eventi, presentazioni, divertimento... oltre che dinner show d'eccellenza.

C'è una bella notizia anche per chi non soggiorna all'interno della struttura e abita o è in vacanza in una zona bellissima, ricca di cultura e non solo di splendide spiagge: gli spettacoli ed i dinner show di Domina Zagarella Sicily sono aperti a tutti, non solo agli ospiti del resort.

Domina Zagarella Sicily

Via Nazionale, 77

90017 Santa Flavia PA

tel. 091909249

https://www.dominasicily.com/