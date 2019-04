Samsung Galaxy A20e presentato ufficialmente: uno smartphone compatto sia nelle dimensioni che nel prezzo

Quasi tutti gli smartphone, ormai, hanno delle dimensioni abbastanza importanti, ma alcuni utenti preferirebbero utilizzare un dispositivo non molto costoso e con delle dimensioni compatte. Queste persone, forse, potrebbero allora trovare interessante il nuovo Samsung Galaxy A20e, uno smartphone low-cost dalle dimensioni contenute.

Il Samsung Galaxy A20e è uno smartphone di fascia bassa e, quindi, non potrà garantire prestazioni di altissimo livello, ma può essere perfetto per chi vuole un secondo dispositivo da affiancare a quello principale, per i più piccoli o per le persone che non amino particolarmente la tecnologia.



Queste le sue caratteristiche...

Display: TFT, 5.8″, HD+

CPU: Octa Core (Dual 1.6GHz + Hexa 1.35GHz)

RAM: 3GB

Memoria interna: 32GB

Sistema operativo: Android 9 Pie

Fotocamera posteriore: doppia fotocamera (13MP + 5MP), flash LED

Fotocamera frontale: 8MP

Batteria: 3000 mAh con supporto alla ricarica rapida

Dimensioni: 147,4 x 69,7 x 8,4 mm

Lettore di impronte digitali