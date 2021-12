Swagnite, la App che rinnova nightlife e divertimento, sarà finalmente online nel 2022. Il lancio di questa nuova realtà è previsto per l'inizio del 2022. Swagnite on è solo una App ma è anche una Community in grado di connettere persone che hanno voglia di far tardi con stile passando la serata dei loro sogni con le persone giuste. Anzi, all'inizio del 2022. Nasce dalle domande che tutti coloro che hanno voglia di passare una serata memorabile si fanno: "Dove posso andare? Con chi esco? Quanto spenderò? C'è un modo di risparmiare prenotando online oppure addirittura guadagnare?".

C'è poi tutto il mondo di chi invece tra discoteche, ristoranti e bar premium di lavora, ad esempio gestori e pr. Swagnite nasce per mettere d'accordo tutti... e rinnovare un settore a volte, forse, un po' troppo tradizionalista.

Swagnite, App / Community già in forte crescita ancor prima del lancio, se l'è inventata Bojan Bosnjak, cittadino del mondo d'origine serbo croata che oggi vive tra Milano e Belgrado. I locali partner di Swagnite, che sono e saranno soprattutto disco, club, bar e ristoranti premium di tutto il mondo e prima di tutto di Milano e Belgrado, troveranno ad esempio un nuovo canale da cui ricevere prenotazioni, formare i propri addetti e una community in cui farsi conoscere. Chi lavora oggi nei locali come PR o con un altro ruolo potrà invece utilizzare Swagnite per ampliare a dismisura la propria capacità di azione e promozione, lavorando online divertendosi fino a diventare partner di Swagnite Italia... e guadagnando anche in modo passivo.

E non è tutto. A breve, Swagnite proporrà anche viaggi evento per scoprire la nightlife e il divertimento delle metropoli del pianeta e prodotti esclusivi pensati per vuol vivere tutta la settimana come se fosse il weekend.

Riassumendo, basta scaricare la App di Swagnite oppure cliccare sul sito ufficiale per trovare in ogni momento tutto il meglio del divertimento delle città, a portata di click, senza perdite di tempo. Perché Swag sta per svago, fare pazzie, uscire dai schermi; Nite invece significa serata o notte tutta da vivere.

E allora, che aspetti? Let's Swag!