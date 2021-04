In attesa degli ultimi due match della 29.esima giornata di Serie A, i risultati del pomeriggio hanno già comunque contribuito a delineare la classifica sia in testa che in coda.

Per la lotta scudetto, con il deludente pareggio agguantato allo scadere nel match casalingo contro la Sampdoria finito 1-1, il Milan ha adesso un "teorico" distacco dall'Inter di ben 11 punti, visto che i nerazzurri che hanno due partite in meno. Pertanto, in questo momento, l'Inter ha la possibilità concreta di allungare "definitivamente" sulle inseguitrici.

Per le coppe europee del prossimo anno la lotta è circoscritta alle prime sette squadre, visto il distacco di 10 punti del Verona, ottavo, dalla Roma, ultima squadra del gruppo di testa che sembra però avere meno possibilità delle altre di poter puntare alla Champions, una lotta che comunque è ancora apertissima per i numerosi incontri da recuperare.

In coda, Cagliari, Parma e Crotone chiudono la classifica. I calabresi, oggi sconfitti di misura a Napoli per 4-3, non demordono, ma sono almeno 14 i punti teorici dalla quartultima, considerando che il Torino a 23 deve ancora giocare due partite: un'enormità. Qualche possibilità in più per Parma (20 punti, di cui uno conquistato oggi in trasferta contro il Benevento) e Cagliari, ancora fermo a 22, oggi sconfitto in casa per 2-0 dal Verona.

Sempre per le zone basse di classifica, lo Spezia è stato sconfitto 2-1 all'Olimpico dalla Lazio, mentre è finita in parità 1-1 la partita tra Genoa e Fiorentina, con i viola che hanno giocato in 10 tutto il secondo tempo per un intervento di Ribery su Zappacosta giudicato da rosso dall'arbitro Maresca.

Torino-Juventus e Bologna-Inter le due partite che chiuderanno il turno "pasquale".

Crediti immagine: twitter.com/SerieA/status/1378368462683246594