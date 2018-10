Le autorità indonesiane sospendono le ricerche dei dispersi a Sulawesi, probabili 1500 bambini tra le vittime

Questa la dichiarazione di Selina Sumbung, direttrice di Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC), partner locale di Save the Children, dopo l'annuncio della sospensione delle operazioni di ricerca e soccorso per le vittime del terremoto e dello tsunami che ha colpito la scorsa settimana l'isola di Sulawesi, in Indonesia.





«Abbiamo accolto con estremo dolore la notizia della sospensione delle attività di ricerca e soccorso dei sopravvisuti al terremoto e allo tsunami a Sulawesi centrale da parte del Governo indonesiano.

L'annuncio della sospensione delle attività di ricerca e soccorso a Sulawesi indica purtroppo che migliaia di persone finora disperse sono presunte vittime del terremoto e allo tsunami che ha colpito nei giorni scorsi l'isola indonesiana.

Secondo l'agenzia nazionale di contenimento dei disastri naturali, il numero di persone disperse è salito a 5.000, compresi, secondo le stime, 1.500 bambini.

I bambini sono particolarmente vulnerabili in questo tipo di situazioni, e pensare che così tanti abbiano perso la vita è straziante. Questi numeri nascondono il dolore profondo di ciascuna di queste famiglie, che devono affrontare l'orrore di non sapere se i loro cari sono ancora in vita.

L'ansia che stanno provando, insieme ai disagi quotidiani per la ricerca del cibo e di un posto asciutto dove dormire, è difficile da immaginare.

Siamo qui al fianco delle famiglie colpite dal disastro che stanno cercando di ricostruire le loro vite, e continueremo a lavorare senza sosta perché possano avere un riparo, ricevere ciò che occorre per la loro igiene, acqua fresca e il necessario supporto psicologico.»



YSCT ha predisposto, insieme alle altre organizzazioni umanitarie che operano nella zona, un sistema di tracciamento dei gruppi familiari insieme alla procedura di riunificazione, oltre ad un sistema di monitoraggio e protezione dei minori per garantirne la sicurezza.

YSCT ha anche creato un centro di registrazione dove genitori e bambini che hanno smarrito i propri familiari possono fornire le informazioni necessarie per ritrovarli, e da dove i bambini possano essere trasferiti in un luogo sicuro in attesa che vengano effettuate le operazioni di rintraccio.

Il partner di Save the Children, inoltre, sta continuando a distribuire a centinaia di famiglie di Sulawesi aiuti salvavita come kit per l'acqua potabile, kit per l'igiene e materiali per la costruzione dei ripari.