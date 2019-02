La chanson fait son cinéma

Il 15 febbraio alle ore 20:00, presso il Teatro Colonna una serata di musica live, piano e voce con le canzoni tratte dai capolavori del cinema. Da Grease alle commoventi note di Nuovo Cinema Paradiso, fino ad arrivare al ritmo di Pretty Woman per ripercorrere in musica i passi dell'amore.

Michelangelo Nari

Studia canto moderno, lirico e recitazione, perfezionandosi poi negli Stati Uniti d’America. Lavora principalmente nel mondo del musical, con spettacoli come “Sanremo Musical” (tour italiano 2018, regia di I. Biffi), “Il Mago di Oz” (2018, Teatro Massimo di Palermo, regia di G. Zappalorto e S. Roffi), “Tutti insieme appassionatamente” (tour italiano 2017/18, regia di F. Angelini), “Siddhartha The Musical” (tour italiano ed internazionale 2012/15, regia di Isabeau), “L’ultima strega” (Teatro Brancaccio 2016, regia di A. Palotto), oltre a varie produzioni in lingua inglese e francese. Con la Compagnie Française de Théâtre de Rome è Cléante ne “Il Malade Imaginaire”, il Pompiere ne “La Chantatrice Chauve” e Valère ne “L’Avare”.

Rosy Messina

Attualmente in scena con Gabriele Cirilli , nel ruolo di Mercoledì, nello spettacolo “La Famiglia Addams”; cantante in Sanremo il musical prossimamente in scena al Teatro Ariston di Sanremo per la regia di Isa Biffi; protagonista del musical Heathers, per la regia di B. Platania e M. Sindici; corista di Alex Britti nel tour MTV UNPLEGGED; corista di Fiorella Mannoia nella registrazione dell’album “a te”, tributo a Lucio Dalla, corista di Annalisa Minetti nel tour unplugged; Oscar del musical italiano nel ruolo di direttore cori, per la regia di Marco Simeoli e musiche del M. Dino Scuderi, al teatro Brancaccio di Roma; cantante e ballerina nel musical “l’ultima strega” per la regia di A. Palotto al teatro Brancaccio di Roma; cantante e ballerina in “e se il tempo fosse un gambero” per la regia di Saverio Marconi al teatro Brancaccio di Roma; partecipazione al serale di “Amici di Maria De Filippi”, come corista di Renato Zero nella performance “infiniti treni”.

Venerdì 15 febbraio 2019 ore 20:00

Teatro Colonna, via Vittoria Colonna 40, 00193 Roma

Biglietti: Biglietteria Online

Info: https://www.teatrofrancese.com/

Tel: +39 334 949 4666

E-mail: info@teatrofrancese.com