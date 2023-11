Gli indirizzi dei portafogli Lido con token LDO del valore di 10 milioni di dollari sono aumentati in maniera esponenziale.

Stiamo parlando di un +65,74% nell'ultimo mese, gettando le basi di un rally dei prezzi.

L’aumento del numero delle whale è accompagnato in questo caso da un calo della pressione di vendita sull’asset, ideale per il prezzo dell’LDO per estendere i suoi guadagni.