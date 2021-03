È di magnitudo 6.3 il terremoto verificatosi alle 11:16 ora italiana vicino alla città di Larissa, 250 km a nord di Atene.

La forte scossa è stata avvertito anche nel Brindisino e nel Leccese, specie da chi abita nei condomini o in case poste al primo piano.

In Puglia il risentimento sismico ha superato il 4° grado della scala Mercalli. La scossa è stata avvertita in modo particolare a Brindisi, Taranto, Bari e Lecce.

Il Centro Sismologico Europeo del Mediterraneo (EMSC) ha riferito che la magnitudo del terremoto variava da 5.9 a 6.9, con epicentro della scossa situato a una profondità di 10 km circa.

La Sala Sismica di Roma dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano (INGV) ha riportato per il terremoto registrato in Grecia una magnitudo pari a 6.3, con profondità a 20 chilometri e coordinate 39.78 in latitudine e 22.08 in longitudine, corrispondente alla località Amouri (vedi cartina in alto).