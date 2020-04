Google Stadia è stata probabilmente la più grande novità di Google dello scorso anno.

Stadia è il servizio di gaming streaming di Google che permette di giocare a qualsiasi gioco e su qualsiasi computer, sfruttando la potenza di calcolo dei server di Google. La cosa importante è avere una buona connessione ad internet.

Da oggi Google offre la possibilità di provare gratuitamente per due mesi Stadia Pro.

Per poter usufruire della promozione non bisogna far altro che collegarsi a Stadia.com, registrarsi come nuovo utente e scaricare l’app disponibile in base al dispositivo e al sistema operativo utilizzati.

Tra i 9 giochi inclusi nella promozione sono dispobili “GRID“, “Destiny 2: The Collection” e “Thumper“.