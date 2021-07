Venerdì 23 e sabato 24 luglio 2021 ecco un altro weekend con gli amici in totale relax al #Costez Summer Club di Telgate (BG), uno dei luoghi di ritrovo più amati da ragazze e ragazzi tra Bergamo, Brescia, Valli, Franciacorta (etc). Come spiega sui social giustamente lo staff del #Costez, è presto per tornare alla normalità ma è ora di rincominciare a vedersi! Musica, drink, show, sorrisi... Tutto questo c'è ed è già abbastanza. Per ora però #Costez è aperto come bar con musica e non è ancora possibile ballare. Il locale è aperto dalle 23 alle 4.

Venerdì 23 luglio l'evento è "Se vuoi ti compro tutta Malibù" Al #Costez di Telgate (BG). Al mixer ci sono Dr.Space e Steven Nicola, al microfono c'è Brio. La sera dopo, sabato 24 luglio ecco l'evento "The Rhythm of the Night". Al mixer torna Steven Nicola, alla voce c'è Mapez. In Green Room invece c'è il sound spensierato di NZ DJ.

Tra i partner della nuova stagione di #Costez Summer Club, ecco SEAT Bergamo, Padoin Fashion Deluxe, My Wellness Studio, Touchdown Abbigliamento Grassobbio, Perosino Abbigliamento Cazzago s/m, Hotel Costez Cazzago s/m, iLMYO – il tuo Clipper personalizzato, Ottica Foppa Grassobbio / Palazzolo, Grey Goose, Apelungo.



Ingresso Uomo/Donna 12€ con Drink, dalle 23 alle 4

#Costez Summer Club di Telgate (BG) c/o Nikita

via dei Morenghi 2 - Telgate (BG)

info: 3480978529 (Bobe)

https://www.instagram.com/costez_official/