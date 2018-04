Il riassunto della 30 esima giornata di Serie A

Anticipata di un giorno per la Pasqua, la 30esima giornata di Serie A ha visto la Juventus superare il Milan 3-1 e portarsi a quattro lunghezze di distanza dal Napoli, fermato sull'1-1 in casa del Sassuolo. La Juventus, ben salda alla testa della classifica, guarda così alla super sfida con il Real Madrid col morale alle stelle, mentre al Milan non rimane che sperare in un risultato positivo nel derby, per poter rientrare nella corsa Champions.

Subito dietro, Inter e Lazio hanno approfittano del mezzo passo falso della Roma per avvicinarla in classifica. Così, la lotta per il terzo posto vede le tre squadre racchiuse in tre soli punti, dai 60 della Roma ai 57 della Lazio, mentre tra due giornate è in programma il derby della capitale. Ma non bisogna però dimenticare che l'Inter ha una gara in meno che sarà recuperata il 4 aprile.

Per le squadre in lotta per un posto in Europa League, Atalanta e Fiorentina, vittoriose rispettivamente su Udinese e Crotone, hanno fatto un bel passo avanti, mentre la Sampdoria, sconfitta dal Chievo sembra aver perso lo smalto che aveva caratterizzato il buon campionato disputato finora.

In coda, dove per il Benevento sconfitto dalla Lazio per 6-2 non sembra ci siano più speranze di rimonta, si fa sempre più serrata la lotta per la salvezza tra Verona, Crotone e Spal che, grazie agli ultimi pareggi compreso quello di ieri per 1-1 in trasferta col Genoa, è quartultima a due punti di distanza dal Crotone che la segue.

E, per l'appunto, in chiave salvezza, oltre al pareggio del Sassuolo con la seconda in classifica, da sottolineare, già ricordato in precedenza, il ritorno al successo del Chievo contro la Sampdoria, dopo una serie di tre sconfitte di fila.

Prima della 31esima giornata, in settimana - tra il 3 e 4 aprile - si disputeranno i recuperi delle partite non giocate in segno di lutto a seguito dell'improvvisa morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori: Atalanta - Sampdoria, Genoa - Cagliari, Udinese - Fiorentina, Benevento - Verona, Chievo - Sassuolo, Torino - Crotone e Milan - Inter.