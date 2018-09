Il vizio dei vecchi ciellini... Formigoni condannato a 7 anni

Sembra non fermarsi mai l'onda negativa che in quest'ultimo periodo sta coinvolgendo tutti gli ex vertici del mondo ciellino, che nel periodo di Mani pulite e per qualche anno successivo, ha monopolizzato la scena nazionale con rapporti incrociati e pericolosi tra imprenditoria, potere regionale e politica.

Dopo la conferma della condanna a 7 anni e 7 mesi per Roberto Formigoni ex leader del Movimento ciellino Lombardo ed ex presidente plurimandatario della regione Lombardia, in questi giorni spunta un nuovo dossier che coinvolge invece il presidente della fondazione della sussidiarietà Piergiorgio Vittadini.

Informazioni contenute nel fascicolo che per ora non ha avviato alcun tipo di procedimento penale nei confronti di uno dei fondatori del movimento studentesco di CL parlano di strane relazioni tra gruppi di sedicenti consulenti accreditati presso vari governi e figure nebulose come quelle del capo della comunità islamica di Bari già arrestato nel febbraio di quest'anno, Omar Sharif Lorenzini.

Ad oggi non è dato di sapere né di conoscere con certezza quali siano i collegamenti tra il presidente della fondazione della sussidiarietà e questo gruppo, ma dalle pagine di alcuni siti internet è possibile vedere la partecipazione del presidente della fondazione della sussidiarietà insieme a diverse personalità in una conferenza a Tirana dove tra i nomi dei relatori spicca il numero due dell'organizzazione del Imam barese.

Il nome dell’imam barese è noto alle cronache per una serie di truffe e per una recente indagine che lo vede coinvolto con alcuni cittadini pugliesi con ramificazioni nel territorio albanese per un presunto riciclaggio e trasferimento di denaro per sostenere la causa di quello che fu lo stato islamico.

Da indiscrezioni sembra che anche l'ambasciata italiana di Tirana stia osservando da vicino con discrezione i movimenti di questa organizzazione.

Stupisce ancora una volta che abitanti di quella che fu la terra del Santissimo Padre Pio si uniscano (ipotesi fra l’altro in attesa di un riscontro ufficiale degli organi competenti) a realtà estremiste islamiche per condividerne i guadagni che ancora oggi grondano di sangue degli innocenti.