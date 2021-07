Il gruppo Fino Crew capitanato da Claudio Finetti, Luca Becchetti e Marco Mainardi dal 21 al 23 Luglio 2021 propone tre serate di alta cucina in collaborazione con il noto brand di ristorazione internazionale Da Vittorio, *** Michelin. Si tratta di tre esperienze culinarie, tutte da vivere in alcune tra le location più belle e suggestive della Sardegna, ovvero YC Fino Garden, Yacht Club Porto Rotondo e Fino Beach Club. Ancora una volta, le iniziative di questo gruppo di giovani imprenditori, ormai sardi d'adozione, creano incentivazione turistica con stile e qualità.

Per Fino Crew si tratta di una collaborazione davvero importante. Da Vittorio - www.davittorio.com - è infatti un marchio di eccellenza nel mondo della ristorazione e dell'accoglienza. La dedizione della Famiglia Cerea, a Brusaporto (Bergamo), è premiata dalle guide - Tre Stelle Michelin - e pure dalla fedeltà di una clientela in crescita costante. Il loro stile culinario di Da Vittorio ormai è divenuto inconfondibile, vivo e vitale da oltre 50 anni, grazie all'intuizione del fondatore - papà Vittorio - e all'evoluzione compiuta dai figli Chicco, Bobo (i due chef ritratti nella foto), Francesco, Barbara e Rossella, che negli ultimi anni hanno integrato la tradizione con le tecniche più moderne.

L'idea di Marco Mainardi, chef e socio di Fino Beach, è stata quella di creare una partnership che nasce da una bellissima amicizia, quella con la famiglia Cerea. Ecco quindi tre eventi che nascono dalla volontà comune di proporre, più che semplici cene o momenti gastronomici, vere e proprie esperienze sensoriali.

Si parte mercoledì 21 Luglio 2021 con un Apericena a quattro mani tra Bobo Cerea e Marco Mainardi, al neonato YC Fino Garden, sul Molo Di Levante, di fianco allo Yacht Club di Porto Rotondo. Una splendida terrazza in teak e un prato verdeggiante, direttamente sulla spiaggia, il luogo perfetto per godersi un tramonto mozzafiato... proprio qui sarà possibile gustare il mare in ogni sua declinazione, attraverso innumerevoli 'piccoli morsi' (in inglese bites), per il puro piacere del palato. Non può mancare la celeberrima "paccherata" di Bobo Cerea, universalmente amata in ogni angolo del globo.

Giovedì 22 luglio 2021, ancora a Porto Rotondo, ma al Ristorante dello Yacht Club, viene servita una cena esclusiva (la prenotazione è vivamente consigliata). Il menu unisce la tradizione mediterranea alle più alte raffinatezze d'oltralpe, in un mix unico. Tutta l'esperienza dei due chef dà vita ad un percorso gastronomico che rappresenta senz'altro un appuntamento unico per chi è in vacanza sull'isola e per chi regalarsi una serata particolare.

Venerdì 23 luglio 2021, infine, si chiude in bellezza, al Fino Beach di Cala Sassari, a Golfo Aranci. La Fino Crew presenta l'evento "Le Isole DaVittorio", ovvero una serata tra cibo ed emozioni ad alto tasso di gusto. Le isole del titolo rappresentano un omaggio alla Sardegna, terra dai prodotti di qualità eccelsa. La serata, sarà un aperitivo di qualità assoluta che prende vita dalle 18. Gli avventori potranno gustare vere e proprie prelibatezze, avvicendandosi in diverse zone, chiamate per l'appunto Isole.



21/7 Apericena con Bobo Cerea e Marco Mainardi @ YC Fino Garden - Porto Rotondo

www.instagram.com/yc_finogarden/

info e prenotazioni: 342 5539 991

22/7 Cena al ristorante dello Yacht Club Porto Rotondo

www.ycpr.it/ristorante.php

info e prenotazioni: + 39 342 5539991 / +39 0789 34010 (int. 3)

23/7 Le Isole DaVittorio, dalle 18 @ Fino Beach - Cala Sassari - Golfo Aranci

www.finobeach.it

info e prenotazioni: spiaggia: +393476302746; ristorante: +393933323520