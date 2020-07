Gli avvocati di Johnny Depp, nel processo intentato a Londra per diffamazione contro il tabloid The Sun, hanno prodotto un video per dimostrare che la ex moglie Amber Heard sia una persona instabile e violenta.

Con tale video gli avvocati di Johnny Depp sostengono che Amber Heard abbia "picchiato" sua sorella.

È stato detto che il filmato sia stato consegnato al team legale di Depp da una "fonte confidenziale", dopo che Whitney Henriquez aveva testimoniato alla corte che sua sorella non l'aveva mai aggredita.

Il video è stato presumibilmente girato nel 2006 o nel 2007 durante un reality show.

In esso, una donna dice a Whitney Henriquez: "Hai partecipato ad una rissa?" La sorella di Amber Heard risponde di essere stata "malmenata" dalla sorella, mentre si guarda il petto per controllare i lividi.

Whitney Henriquez, di nuovo sul banco dei testimoni, ha tentato di spiegare il contenuto del video dichiarando di aver ingigantito la cosa con gli amici: la lite con la sorella avvenuta la sera precedente sarebbe stata solo una discussione verbale.