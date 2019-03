Vertenza Diplomati Magistrale, si spera ora nella Cassazione

La vertenza dei Docenti Diplomati Magistrale continua a tenere banco sulla scena politica italiana e su quella giudiziaria. La violazione del principio di parità di trattamento tra possessori del medesimo titolo è un “aspetto” che non va giù a tali docenti che continuano a invocare lo stesso diritto, quello alle Graduatorie ad esaurimento, riconosciuto con molteplici sentenze passate in giudicato a circa 6000 colleghi. I partiti d’opposizione (Fratelli d’Italia, LeU e Forza Italia) sono al fianco dei DM affinché il governo risolva questa vertenza e si eviti il licenziamento di 55.000 docenti.

La disperazione ha preso il sopravvento anche se essi continuano a sperare. In tale direzione si guarda all’udienza della Cassazione del 12 marzo che potrebbe riaprire i giochi.

L’Avvocato Miceli Walter (Anief), tra i più stimati e tra i più stakanovisti nella difesa dei Diplomati Magistrale, in un post Facebook ha pubblicato uno stralcio della memoria difensiva che è stata depositata in Cassazione. Di seguito il suo post:

“Qualche brano tratto dalla memoria depositata ieri in Cassazione per l’annullamento dell’innominabile

Come ampiamente evidenziato nel ricorso introduttivo, l’impugnata sent. n. 11 del 2017 va cassata innanzitutto perché ha sostanzialmente creato una nuova norma inesistente, secondo la quale il diploma magistrale sarebbe abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto e della partecipazione ai concorsi e non abilitante ai fini dell'inserimento nelle GAE.

Nell’impugnata sentenza infatti il Consiglio di Stato ha negato (o meglio smentito) la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, creando arbitrariamente un tertium genus tra l“abilitazione” e il “titolo di studio valido” per l’esercizio della professione docente: ossia un’abilitazione allo stato larvale, utile soltanto per la partecipazione ad ulteriori “sessioni di abilitazione”, in contrasto con il chiaro dettato normativo.

Questa figura diluita di abilitazione, secondo la citata decisione della Plenaria, si collocherebbe a metà strada tra l'abilitazione vera e propria, a sua volta utile a tutti gli effetti per l’assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti attraverso il “doppio canale” previsto dall’art. 399 del T.U. Scuola (e, quindi, sia per partecipare ai concorsi ordinari sia per inserirsi nelle graduatorie per titoli oggi conformate ad esaurimento), e il mero titolo conclusivo di ciclo di studio che, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, consente solamente di stipulare contratti a tempo determinato per la corrispondente classe concorsuale.

La sentenza n. 11/2017 desume la natura non abilitante del diploma magistrale de quo dal fatto l’articolo 2 del D.M. 10 marzo 1997 aveva originariamente disposto che il diploma di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 avrebbe consentito solo la partecipazione “alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna previste dall’articolo 9, comma 2 della … legge n. 444 del 1968,” e che tale previsione sarebbe stata “sostanzialmente riprodotta, con un rango superiore nella gerarchia delle fonti, dall’art. 15, comma 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323”.

Tale affermazione non considera che il D.M. 10 marzo 1997 è stato adottato in attuazione dell’articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari), il quale aveva demandato al MIUR la sola definizione dei “tempi e delle modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento”.

Viceversa l’articolo 15, comma 7, del REGOLAMENTO APPROVATO CON D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N. 323, laddove sancisce che «I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento», è stato emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 425 del 1997, che ha espressamente delegato il Governo a dettare “disposizioni transitorie … con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio”.

È quindi palmare che l’art. 15 del DPR. n. 323/98, del cui rango superiore al DM. 10.3.1997 la sentenza n. 11/2017 è ovviamente ben consapevole, laddove ha espressamente riconosciuto al diploma in discorso “valore … abilitante all’insegnamento”, non ha “doppiato” con disposizione di rango regolamentare la disciplina recata dall’abrogato articolo 2 del D.m. 10 marzo 1997, bensì ha introdotto una nuova disciplina incompatibile con quella introdotta dal DM. 10.3.97, in quanto ha espressamente previsto l’efficacia abilitante all’insegnamento del diploma di istituto magistrale.

Contrariamente a quanto previsto nel precedente articolo 2 del D.M. 10 marzo 1997, il dPR. n. 323/98 non opera infatti alcun riferimento all’articolo 9, comma 2, della l. n. 444 del 1986 poiché riconosce, incondizionatamente, l’efficacia abilitante all’insegnamento del diploma magistrale.

L’interpretazione resa dalla sentenza n. 11/2017, secondo cui il regolamento n. 323/98 sarebbe meramente confermativo del DM. 10.3.97, per cui dovrebbe interpretarsi nel senso che i diplomi magistrali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 conserverebbero il proprio valore legale di titolo di mera “idoneità all’esercizio della professione docente in qualità di supplente”, dunque, collide con il tenore letterale dell’art. 15 del dPR. n. 323/98, che, invece – lo si ribadisce - riconosce expressis verbis valore abilitante al diploma di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, con conseguente tacita abrogazione del precedente DM. del 10.3.1997 ex art. 15 disp. prel. cod. civ.

Né, in ragione dei principi in materia gerarchia delle fonti e di successione delle leggi nel tempo, appare possibile operare una qual sorta di etero integrazione della disposizione regolamentare di cui al citato articolo 15 del d.p.r. n. 323 del 1998, in guisa tale che il riconoscimento della efficacia abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, ivi espressamente prevista, resterebbe comunque subordinata, alla “specifica abilitazione” prevista dall’articolo 9, comma 2, della legge 444 del 1968.

E’ evidente, infatti, come una siffatta interpretazione dell’articolo 15 del d.P.R. n. 323 del 1998, oltre a configgere con il dato letterale della disposizione e con i principi sottesi alla attività ermeneutica, secondo cui la "LEX POSTERIOR DEROGAT PRIORI", ed al rapporto tra le fonti di produzione, secondo cui "LEX SUPERIOR DEROGAT INFERIORI", significa, in sostanza, annichilire la portata innovativa della predetta disposizione regolamentare, riducendola ad un mero pleonasmo, ovvero ad una norma priva di senso e di portata pratica a precettiva; il che, evidentemente - dovendo interpretarsi le norme in guisa tale che abbiano un senso e non in guisa che non ne abbiano - non può essere.

L’illegittima INVASIONE DELLA SFERA RISERVATA AL LEGISLATORE è stata confermata dall’art. 4, commi da 1-quinquies a 1-nonies, del d.l. n. 87/2018, il quale nel definire i requisiti d’accesso al concorso straordinario per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, ha posto su un terreno di piena equivalenza - quanto al valore abilitante del titolo di studio (la laurea in scienze della formazione primaria) e il diploma magistrale conseguito prima del 2002.

Il legislatore ha, infatti, riservato l’accesso al concorso ai docenti in possesso, indifferentemente, di uno dei seguenti requisiti:

- abilitazione all’insegnamento conseguita a seguito di corso di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;

- diploma magistrale “con valore di abilitazione”, o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia, conseguito entro l’a.s. 2001/2002 (co. 1-quinquies).

Il LEGISLATORE ha, dunque, confermato che la laurea in SFP e il DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L’A.S. 2001/2002 sono entrambi (e senza alcuna limitazione) ABILITANTI.

L’intervento legislativo in questione, si badi, ha evidente NATURA RICOGNITIVA e confermativa circa la natura abilitante del titolo di cui trattasi.

Non può invero essere diversamente, per il sol fatto che la stessa Amministrazione ritiene ormai indiscussa la natura abilitante del diploma magistrale, stante che già nel 2014, come infra meglio si dirà, in occasione dell’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di istituto (disciplinata dal DM 353 del 22.05.2014), aveva previsto l’inserimento nella II fascia (riservata ai docenti abilitati) di coloro i quali erano in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002.

Lo stesso dicasi in occasione dell’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie medesime per il triennio 2017/2020, disciplinato con DM 374 dell’1.06.2017.

La natura abilitante del titolo era quindi ormai indiscussa anche per la stessa Amministrazione, ed il legislatore con il DL 87/2018 non ha fatto altro che prenderne atto.

Senonché, gli insegnanti che hanno conseguito la laurea in SFP prima del 2008 e gli stessi laureati in SFP che hanno conseguito il titolo nei corsi attivati negli anni 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 sono stati inseriti, rispettivamente, nella terza e nella quarta fascia delle Graduatorie ad esaurimento (cfr. l’art. 5-bis, comma 3, della legge n. 169 del 30 ottobre 2008 e l’articolo 14, comma 2-ter, della legge n. 14 del 24 febbraio 2012).

Ne discende che i diplomati magistrale ante 2002, possedendo un titolo abilitante equivalente rispetto a quello conseguito dai laureati in SFP (già inseriti nelle GaE) e, avendolo conseguito prima del 2007, ossia prima della conformazione ad esaurimento delle suddette graduatorie per titoli, hanno pieno diritto all’inserimento in tale secondo canale di assunzione riservato ai docenti abilitati.

L’interpretazione contenuta nella sentenza n. 11/2017 è inoltre foriera di gravissime conseguenze per i diplomati magistrale da anni in servizio nelle scuole pubbliche e paritarie: questi ultimi, infatti, proprio in applicazione di tale approdo ermeneutico dell’A.P, si sono visti negare dal TAR Lazio addirittura l’idoneità all’insegnamento (cfr. sentenza del TAR del Lazio n. 12552/2018 del 27.12.2018).

***

La sentenza impugnata va poi cassata perché il Consiglio di Stato ha invaso la sfera riservata alla discrezionalità dell’autorità amministrativa in quanto il MIUR ha espressamente attribuito natura abilitante diploma magistrale conseguito entro l’as. 2001/2002 con il DM. N. 353 DEL 22 MAGGIO 2014, di aggiornamento delle graduatorie di Istituto, che inserisce i docenti magistrali diplomatisi entro il 2002 nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto, riservata appunto ai docenti abilitati, mentre destina, invece, gli aspiranti docenti forniti di titolo di studio valido per l’insegnamento, ma non valido per la partecipazione ai concorsi a cattedre, alla terza fascia delle predette graduatorie. Quindi, delle due l’una: o il titolo è abilitante (e allora deve consentire l’ingresso nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, la partecipazione ai concorsi a cattedre e l’inserimento nella graduatoria provinciale per titoli ora conformata ad esaurimento) oppure non è abilitante (e allora è utile solo per ottenere le supplenze per scorrimento della terza fascia delle Graduatorie d’Istituto).

Non solo. Tutti gli attuali ricorrenti SONO STATI INSERITI NELLE II FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO, a cui possono accedere unicamente i docenti in possesso di un titolo abilitante, ad ulteriore riprova dell’invasione da parte dell’AP. del cons. Stato della sfera dei poteri amministrativi riservati dal MIUR.

Tale invasione di campo risulta poi confermata anche dal fatto che MIUR ha quindi ribadito il pieno valore abilitante del diploma conseguito entro l’A.S: 2001/2002 con tre diversi atti regolamentari:

1. Con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308, recante “Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”, tanto nelle premesse quanto nella tabella, ove tra i titoli abilitanti di accesso alla II fascia (punto A. A1) è specificato “ivi compresi il diploma di maturità magistrale, il diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati”;

2. Con il decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353, concernente il bando per la costituzione delle graduatorie di istituto, all’articolo 2 - Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di istituto, comma 1, lettera b – Seconda fascia – punto 7);

3. Con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 dicembre 2014, n. 967, concernente l’autorizzazione all’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ove nelle premesse è specificato che tra i titoli di abilitazione, valevoli per l’accesso alle procedure selettive, sono ricompresi i diplomi magistrali in parola.

Si verifica quindi puntualmente il denunciato eccesso di potere giurisdizionale.”.