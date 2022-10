Nessun numero preciso, ma l'annuncio dei media di un dimagrimento di Meta è stato confermato da Zuckerberg in una dichiarazione ai propri dipendenti che sono stati informati che la società congelerà le assunzioni e ridurrà i budget per molti team della società, con conseguenti licenziamenti in quelli al momento meno redditivi con l'obiettivo di ridurre i costi di almeno il 10% nei prossimi mesi, in risposta alla crescita stagnante e all'intensa concorrenza (leggi Tik Tok).

"Per i primi 18 anni di vita dell'azienda siamo cresciuti rapidamente ogni anno, ma di recente il nostro fatturato è stato per la prima volta piatto o leggermente in calo», ha dichiarato Zuckerberg. "Speravo che a questo punto l'economia si fosse stabilizzata, ma da quello che vediamo non sembra ancora che sia così, quindi vogliamo pianificare in modo un po' conservativo".

Lo scorso febbraio Meta ha annunciato la sua prima perdita trimestrale di utenti attivi giornalieri. A luglio ha registrato il suo primo calo trimestrale dei ricavi (pari all'1%: 28,8 miliardi di dollari) e dei profitti (-36%: 6,69 miliardi di dollari).

Il rallentamento della crescita di Meta è spiegato con l'aggiornamento delle norme sulla privacy apportato da Apple, che ha reso più difficile tracciare gli utenti diminuendo la redditività dei ritorni pubblicitari, la crescente concorrenza di TikTok e gli enormi investimenti sul metaverso, che stanno trascinando verso il basso i profitti operativi mentre la anticipazioni del prodotto appaiono alquanto deludenti.