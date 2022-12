Il dibattito sul reddito di cittadinanza è diventato uno show per quei politici da salotto che inveiscono contro la misura pentastellata. Una crociata portata avanti mediante talk show televisivi che presentano sempre lo stesso format: imprenditore che si lamenta della mancanza di manodopera, politico che sbraita contro il reddito di cittadinanza e percettore del sussidio che viene lapidato e bollato come nullafacente.

Sorprende come a ingaggiare questa battaglia contro la misura pentastellata siano quasi sempre quei politicanti che abitano le stanze calde e avulse del potere, che vivono lontani dai problemi reali, vezzeggiati da stipendi faraonici, privilegi, benefici, vitalizi. Una classe di parassiti che, in molti casi, non hanno mai lavorato e che adesso pretendono di dare lezioni di sacrificio agli italiani, gli stessi che li hanno mandati in Parlamento a grattarsi la schiena.

Non capiremo mai i motivi di questa crociata contro il reddito di cittadinanza se non capissimo chi siano i suoi promotori. E questi promotori sono la Confindustria e le lobby economiche intenzionate a ripristinare il sistema padronale, quello basato su salari bassi, negazione dei diritti, sfruttamento della forza lavoro. Il tutto con buona pace di quanti parlano di sviluppo di un Paese dove i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri.

Naturalmente, in questi talk show televisivi, nessuno parlerà mai dei lavori precari, delle paghe da fame, dei contratti a termine, degli straordinari mai versati, dei giorni festivi mai retribuiti. Nessuno lo dirà mai, perché il frame narrativo dovrà basarsi su aspetti ideologici, menzogne spudorate, desiderio di togliere ai poveri per dare ai ricchi, facendo l’ennesimo regalo alle imprese. Soprattutto a quelle che finanziano i partiti e pagano lauti compensi ai politici in stile Matteo Renzi che, non contenti di essere pagati dagli italiani per fare i senatori, vengono pagati pure dalle società private per fare i consulenti.

Davanti alla prospettiva di andare incontro a un “massacro sociale”, come ha detto Giuseppe Conte, con la cancellazione della misura voluta dalla destra, non bastano battaglie istituzionali. E' necessaria anche la reazione di quelle figure sociali che vogliono far valere i propri diritti lavorativi, evitando di offrire ai padroni confindustriali un esercito di disoccupati e di soggetti facilmente ricattabili. Una massa di lavoratori usati come merce di produzione e che, magari, dopo aver lavorato una vita, devono accontentarsi pure di pensioni da miserabili.