Fidelio Milano: party di Carnevale con Leo Bonarrivo - "Samboogie" e poi Marco Pintavalle presenta "Jango La"

Il 13 febbraio 2018 insieme alla Fidelio Family dalla Sicilia arriva Leo Bonarrivo che presenta il suo nuovo disco SambaBoogie. Il party coincide con Martedì Grasso del Carnevale Ambrosiano, ovvero si continua a ballare forte, fortissimo. Negli anni le esperienze musicali e nei locali di Leo Bonarrivo sono moltissime. Dal 2009 è dj Resident del Kukua Beach di Fontane Bianche e qui si esibisce con star come Bob Sinclar, Satoshi Tomiie, Joe T. Vannelli, J-Ax ed altri. Come se non bastasse, suona nei club di tutta Italia ed è resident anche al Citylife club nella sua Sicilia. Già dagli anni '90 collabora con Jeffrey Jey, voce dei mitici Eiffel 65 ed in carriera ha già pubblicato tanti dischi di successo.

Martedì 20 febbraio 2018, invece, al Fidelio viene presentato il nuovo singolo di Marco Pintavalle. Ovvero si continua a ballare forte, fortissimo. Il pezzo si chiama "Jango La" ed è perfetto per muoversi a tempo di afro dance, percussioni e ritmi folli. Da un'atmosfera che cita direttamente alcuni grandi successi anni '80 in ambito pop dance, "Jango La" mette il sorriso mentre fa ballare. Il disco esce su Ego e mette davvero energia... Il disco è stato già presentato con successo su m2o.

Tra tante novità e tante meteore, i party Fidelio Milano mettono da sempre insieme tutti coloro che di martedì notte non riescono o non vogliono dormire. Addetti ai lavori di locali e ristoranti che per almeno una volta la settimana vogliono divertirsi, modelle in libera uscita, studenti, imprenditori. Fidelio mette insieme tutti, col sorriso, in un'atmosfera scatenata. Sembra così facile, ma non lo è affatto e per questo dopo 18 anni lo staff Fidelio non ha alcuna intenzione di smettere di far ballare Milano. La squadra Fidelio è sempre scatenata: suonano la loro personale selezione di tutto ciò che fa ballare Ale Bucci, Stefano Pain e Semi Trabelsi, alla voce invece si alternano Johanna Martes Vidal & Pietro Civera. Foto: Bruno Garreffa.

