Il governo ha varato la Legge di Bilancio che ora dovrà passerà alla valutazione di Camera e Senato. Ma, considerato che la maggioranza di governo si trova su entrambe le sponde, difficilmente subirà delle sostanziali modifiche. Di certo non sarà una rivoluzione. Sembra più che altro una manovra mirata a far sopravvivere l'Italia in un contesto internazionale a dir poco difficile. Una manovra che solleva una domanda cruciale: le promesse elargite in campagna elettorale con tanta facilità da Meloni e company sono state mantenute?

No, non sono state mantenute. Il Trio delle Meraviglie che compone questa destra di demagoghi aveva promesso mari e monti senza tener conto di un particolare trascurabile: i soldi per costruire i mari e i monti non ci sono. La lotta alle Ong, le leggi contro i rave-party, le proposte per rieducare i giovani con i manganelli, il battibecco con la Francia sono stati utili strumenti per mostrare i muscoli e accattivarsi le simpatie popolari. Ma adesso che è giunto il momento di pensare alle misure economiche, ecco che i nodi vengono al pettine. Meloni ha già detto che le risorse disponibili sono poche e che buona parte verranno spese per contrastare il caro energia.

E il resto delle promesse? Un buco nell'acqua. Salvini aveva promesso di cancellare la Legge Fornero. Invece la Fornero resterà. Ci sarà solo un anno di anticipo per andare in pensione. Null'altro. Berlusconi continua a promettere l'aumento delle pensioni minime a mille euro. Ma con quali soldi pensa di farlo non si è capito, visto che la destra sta ancora piangendo per i soldi erogati ai bisognosi con il reddito di cittadinanza. Una misura vista come causa e origine di tutti i mali in un Paese che, tra evasione fiscale, corruzione, economia sommersa ed economia criminale, perde ogni anno 500 miliardi di euro: quanto basta per fare dieci manovre finanziarie. Ma qui nessuno parla. Salvini aveva promesso anche un allargamento della flat tax. Questo non è successo e realisticamente non succederà mai, perché è praticamente improponibile far pagare a tutti il 15% di tasse, come prometteva il capo del Carroccio. Il governo si è limitato ad aumentare la soglia per gli autonomi da 65mila a 85mila euro.

La rottamazione delle cartelle esattoriali si è trasformata in una mini-pace fiscale che riguarda solo quelle sotto ai mille euro. Il resto va pagato. Il tetto al contante è stato ridotto da 10mila a 5mila euro. È stato eliminato anche l’obbligo di accettare il Pos per commercianti e professionisti, almeno sotto i 60 euro. Una decisione che va contro le direttive dell'Unione Europa che ha incluso i pagamenti digitali nel Pnrr e che rappresentano, oggettivamente, lo strumento migliore per combattere i furbetti che evadono il fisco. C’è stato un taglio del cuneo fiscale di solo due punti per i redditi sotto i 35mila euro e di tre punti sotto i 20mila euro. Meloni ne aveva promessi cinque, ma poi aveva anche detto che non era un obiettivo da raggiungere nell'immediato.

Cosa è rimasto? Il reddito di cittadinanza. La guerra ai poveri per farsi belli con i ricchi che magari sono gli stessi che sfruttano i poveri. Ma anche qui la narrazione lascia spazio all'ambiguità. L'obiettivo del governo era eliminarlo subito. Poi, il ministro del Lavoro ha fatto notare che una cancellazione immediata avrebbe innescato una bomba sociale. Allora, via a una modifica per il 2023 e a una abolizione finale entro il 2024. Ma non per tutti: il sussidio resterà per anziani, disabili, over 60 e famiglie con minori a carico. Che, guarda caso, sono gli stessi che già ora percepiscono la fetta più grossa del sussidio. A partire dal 2024 il RdC cambierà nome. Il governo si è preso un altro anno di tempo per pensare a una riforma strutturale che potrebbe cambiare un bel niente. Insomma, il ruggito della destra, che prospettava rivoluzioni e contro-rivoluzioni, si è trasformato in un semplice miagolio.