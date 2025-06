Santiago Gimenez.



14 presenze in Serie A, 5 gol e 2 assist

11 presenze in Eredivisie, 7 gol e 1 assist

7 presenze in Champions League, 6 gol e 1 assist (2 presenze e 1 gol con la maglia del Milan)

In totale tra Feyenoord e Milan, 38 presenze e 22 gol

È arrivato in rossonero a febbraio, ha segnato 6 gol in 19 presenze. Non è mai facile arrivare a metà stagione, ambientarsi in un altro campionato, in una squadra piena di problemi come il Milan nella scorsa stagione.

Le voci di calciomercato parlano di un Milan pronto ad investire per una o due punte, visto che il calciatore in foto non sembra convincere pienamente l'area tecnica.

Ma bocciare un attaccante pagato 30 milioni di euro, dopo sei mesi, ci sembra un errore.

Siamo convinti che Santiago Gimenez possa fare bene in Serie A!