Si è svolta in sala Giunta la riunione della prima Commissione consiliare sulle modifiche da apportare al Regolamento Tributi per consentire ai cittadini morosi di saldare il proprio debito senza ricorso alle fideiussioni bancarie o assicurative, spesso negate, e quindi bloccano ogni volontà di pagare il dovuto: la proposta, presentata dai Consiglieri Rosario Piraino e Maria Magliarditi, ha ricevuto pareri contrari sia del responsabile del Settore Tributi, sia del Segretario generale.

Di diverso avviso i componenti dell’organo consiliare, presieduto dal Consigliere Antonio Foti, i quali hanno evidenziato nei vari interventi (Piraino, Nanì) che tali agevolazioni sono previste anche dall’ultima legge di Bilancio nazionale e comunque prevedere le agevolazioni significa consentire al Comune d’aumentare le possibilità di introiti, poiché in atto le cifre della riscossione sono desolanti. I lavori sono stati rinviati a venerdì prossimo per consentire al Collegio dei revisori dei conti d’esprimere il parere di competenza.

“Mi auguro che l’Aula approvi questa proposta di modifica dell’articolo 29 del Regolamento dei tributi comunali. – ha affermato il Consigliere Rosario Piraino – La proposta si rifà a norme nazionali di recente attuazione e punta a che il funzionario responsabile di ciascuna entrata tributaria acconsenta su richiesta formale dell’utente in temporanea situazione d’obiettiva difficoltà: si tratta di entrate arretrate (quindi scadute) e pertanto col pagamento con rateizzazione per un importo massimo di 36 rate, se l’importo è superiore a 5000 euro; 20 rate se invece è inferiore, permetterà di introitare somme, che diversamente resterebbero perennemente tra i crediti da riscuotere”.

Per avviare l’iter per l’organizzazione del Mercatino delle Pulci, da svolgersi dal mese di marzo in via Pescheria, gli Uffici comunali hanno pubblicato l’avviso pubblico col quale informano i cittadini interessati a partecipare all’appuntamento, previsto ogni sabato e domenica, con cadenza settimanale da marzo ad agosto, a presentare richiesta, esclusivamente per via telematica con posta certificata e firma digitale all’indirizzo suap@pec.comune.milazzo.me.it entro il 15 febbraio, utilizzando la modulistica scaricabile sul sito del Comune. Saranno ammesse le richieste di privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro, che non svolgano attività di commercio in modo professionale. Il mercatino, voluto dall’Assessore allo Sviluppo economico Carmelo Torre sarà caratterizzato da 15 stalli di 9 metri quadri ciascuno. L’autorizzazione è soggetta a pagamento della Tosap per l’importo “una tantum” di 50 euro. In caso di richieste superiori agli stalli, si procederà alla scelta utilizzando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda. A parità di data si procederà tramite sorteggio pubblico, dandone preventiva informazione agli interessati. Nuova ordinanza del Comandante della Polizia municipale per lo svolgimento in condizioni di sicurezza nella zona di San Paolino dei lavori di manutenzione straordinaria circa gli impianti e le reti idriche e fognarie comunali.

Ecco il dettaglio con le varie modifiche, in vigore fino al 29 febbraio: istituzione del senso vietato veicolare sulla via San Paolino all’intersezione con la via Ciantro; creazione del senso unico sulla via San Paolino all’intersezione con via Tommaso De Gregorio; avvio del segnale d’obbligo di svolta a sinistra su via S. Paolino, all’intersezione con via Ciantro per i veicoli provenienti da via Migliavacca; del segnale d’obbligo di svolta a destra su via Ciantro, all’intersezione con via S. Paolino per i veicoli provenienti dalla stessa via Ciantro; realizzazione del divieto di transito veicolare sulla parte sinistra della carreggiata di via S. Paolino in direzione di marcia Sud-Nord nel tratto tra l’intersezione con via Tommaso De Gregorio e l’intersezione con via A. Doria; del segnale d’obbligo di svolta a sinistra su via Albero all’intersezione con via San Paolino; del segnale d’obbligo di svolta a destra su via F. Magellano all’intersezione con via San Paolino; del segnale d’obbligo di svolta a destra su via A. Doria, all’intersezione con via San Paolino; su via San Paolino all’intersezione con via Tommaso De Gregorio, di segnale mobile di preavviso di lavori in corso e di corsia chiusa a sinistra.