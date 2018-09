Apre oggi nel cuore di Milano il primo Starbucks italiano

Bicchieri di carta da asporto e cucchiai di plastica fra ragazzi e giovani dagli abiti sportivi? No, non più. Il primo Starbucks italiano in piazza Cordusio a Milano è un luogo esclusivo e chic, inaspettatamente elegante. Uno spazio enorme, più di 2000 metri quadrati per un ambiente raffinato, luogo di incontro, svago e di lavoro che non ti aspetti.

Il personale è gentile, molto curato e formale, le tazze sono come piacciono a noi di una bella ceramica e non di carta e plastica: ecco il nuovo Starbucks inaugurato questo mercoledì a Milano, e aperto al pubblico da domani.

Il regno del caffè occupa gli spazi del meraviglioso palazzo progettato dall'architetto Luigi Broggi è stato inaugurato nell'ottobre 1901 esempio dello "stile umbertino” in voga in quegli anni, è composto dalla facciata principale realizzata in pietra rosa, di ispirazione decisamente manierista: il porticato è ornato con tre ingressi dai timpani curvilinei spezzati; al primo piano, invece, spiccano le finestre con timpani triangolari e curvilinei alternati, scandite da perfette paraste di ordine ionico.

Sulla sinistra prima della porta d'ingresso, troneggia una grande scultura che rappresenta una sirena (simbolo della catena), in marmo di Toscana, scultura realizzata da un artista italiano: lo scultore Giovanni Balderi.

Per entrare, gli appassionati del caffè, devono attraversare una “terrazza verde” arredata con gazebo e grandi piante, prima di raggiungere l’ingresso al locale vero e proprio. All'interno caratterizza lo spazio, il lungo bancone realizzato da un unico blocco di marmo Calacatta Macchi Vecchi di ben 30 tonnellate di peso, accanto al forno a legna, di porfido giallo a taglio grezzo, che ci ricorda che siamo in Italia, e non all'estero.

Nella nuova roastery, che aprirà le porte ai cittadini domani mattina, si potranno gustare ben 115 bevande a base di caffè, insieme a dolcetti, pane, pizzette e tiramisù: tutto di Princi.

Questi gli ingredienti tipici del Made in Italy, di Starbucks, la catena (americana) di coffee shop più conosciuta al mondo. E, per finire in bellezza, questa sera in piazza Cordusio si ferma il traffico per far posto a una festa esclusiva, con circa 400 invitati e le esibizioni di ballerini dell'Accademia del Teatro alla Scala.