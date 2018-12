Joseph Capriati fa muovere il Bolgia di Bergamo

Venerdì 7 dicembre 2018 sul palco del Bolgia arriva Joseph Capriati, uno dei pochi veri protagonisti della scena elettronica internazionale. E' uno degli eventi più importanti della stagione 2018/19 del top club bergamasco, visto che l'artista sul palco è davvero una star mondiale e un palcoscenico come quello del Bolgia è perfetto per tutta la sua energia.

Non c'è un solo grande festival o club di riferimento che Joseph Capriati non abbia fatto ballare: Time Warp, Monegros, Kazantip, Sonus, WMC Miami, Fabric, Berghain di Berlino, Amnesia Ibiza (...). Tra i suoi back-to-back sono memorabili quelli con Adam Beyer, Marco Carola, Denny Tenaglia, Carl Cox e tanti altri top dj. Ogni anno, con la sua Italian techno, sempre efficace ed emozionante, sempre proposta con una intensità unica, riesce a mettere insieme ben 150 dj set in giro per il mondo.

Prima della sua performance del 7 dicembre al Bolgia di Bergamo, Joseph Capriati, ad esempio, è in tour tra Giappone, Israele, Emirati Arabi e Olanda, mentre subito dopo riprende l'aereo per far scatenare Gran Bretagna e Germania. Napoletano come Marco Carola e Rino Cerrone, mixa e produce la sua elettronica fin da quando aveva appena 11 anni ispirandosi alle radici della house (Masters at Work, Todd Terry, David Morales, Danny Tenaglia, Francois K, Tedd Patterson).

