Un viaggio musicale a picco sul mare.

Giovedi 14 Agosto alle ore 21.00 presso la splendida location di Volla Fondi a Piano di Sorrento (NA), l’artista campana Roberta Tondelli si esibirà in concerto accompagnata da Andrea De Luca al piano e Francesco Gallo alla chitarra. (Ingresso gratuito)

Sarà un viaggio nella Musica -spiega l’artista- e proporremo classici napoletani, alcuni miei inediti e immancabili omaggi ai grandi artisti che hanno reso Napoli famosa nel mondo.

L'Evento, inserito nella rassegna "Estate Blu 2025 davanti al golfo di Surriento", è patrocinato dal comune di Piano di Sorrento e si svolgerà sulla terrazza a picco sul mare di Villa Fondi.

Roberta Tondelli, cantante di Torre del Greco (Na). Fin da bambina scopre un amore profondo per la musica e per il canto. A 16 anni inizia a studiare e a fare le sue prime esibizioni in pubblico. Nel 2013 partecipa al "Festival di Castrocaro" e nel 2017 incide e produce il suo primo lavoro discografico "Canterò... per chi mi vuole ascoltare". 2018 Festival di Napoli, con il suo inedito Femmena. Nello stesso anno inizia la collaborazione con IRMA Records. Dal 2019 ad oggi tanti sono stati i concerti tenuti nei teatri e nelle piazze di tutta la Campania e tante le collaborazioni artistiche. A Gennaio 2024, produce e pubblica un nuovo lavoro discografico, in vinile e CD; "Tutta 'a vita affacciata all’ammore" contenente 11 tracce tra inediti e cover.

https://www.facebook.com/robertatondelli.cantante

https://www.instagram.com/tondelliroberta