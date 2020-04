WhatsApp è il servizio di messaggistica più diffuso, ma molte persone (e tra queste ci sono anche io) preferiscono Telegram poiché considerano quest'ultimo molto più completo ed interessante.

Fino ad oggi, però, Telegram aveva sempre rifiutato di aggiungere le videochiamate, ma ora ha deciso di implementare questa interessantissima funzionalità.

Telegram è sempre più diffuso, ma alcuni utenti continuano a preferire WhatsApp proprio per la possibilità di effettuare le videochiamate (soprattutto in questo periodo), ma ora grazie alla nuova funzionalità potranno abbandonare il "vecchio" servizio di messaggistica per passare a Telegram.

Le videochiamate su Telegram funzioneranno bene, saranno sicure e tuteleranno la privacy... almeno secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda!