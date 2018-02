Secondo indiscrezioni sarebbe rimasto impigliato con gli abiti nel giunto cardanico del suo trattore.

Sono in corso le indagini per stabilire le dinamiche della morte di un uomo di Sassano deceduto mentre lavorava nella sua azienda agricola in località Pantanelle. Sul posto i carabinieri e il personale del 118 che nonostante i tentativi di salvare lo sfortunato uomo, tutto è risultato invano.