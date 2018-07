La webstar Lele Pons si diverte al Mr.Charlie di Lignano Sabbiadoro (UD)

Lele Pons, youtuber, attrice e webstar americana (su Instagram ha più di 27 milioni di follower) venerdì 27 luglio 2018 si è divertita a ballare al Mr.Charlie di Lignano Sabbiadoro (UD), che si è quindi confermato uno degli 'hot spot' italiani quando si tratta di ballare con stile fino all'alba.

La passione per la musica e per il ritmo di Lele Pons, tra l'altro in copertina proprio ad agosto 2018 su GQ Mexico, è reale, visto che ha partecipato a diversi video di star come J Balvin e Marshmello e "Dicen", canzone che ha interpretato personalmente con Matt Hunter, su YouTube ha totalizzato quasi 100 milioni di visualizzazioni. Per questo durante Mamacita, il party urban pieno di musica latina e divertimento, che ogni venerdì fa scatenare Mr.Charlie, si è senz'altro divertita prendendo a volte il microfono e ballando con le amiche... Non è stata però la classica 'ospitata' in discoteca, evento in cui i personaggi fanno presenza nei locali. Lele Pons è arrivata al Mr.Charlie per divertirsi, come cliente e ha documentato il tutto nelle sue Instagram Stories.

La star americana, tra l'altro, è nata in Venezuela e risiede negli USA ma la sua famiglia è di origine italiana e si sente molto legata al nostro paese, come ha scritto proprio su Instagram.

Al Mr.Charlie di Lignano (UD) il divertimento continua per tutta l'estate 2018. Il 28 luglio il club è teatro dell'after party ufficiale di The Color Run Italia. Al mixer c'è la bella Ludovica Pagani. Ogni martedì l'evento Marteditaliano, una festa perfetta per divertirsi ballando e cantando, il venerdì si balla urban, hip hop con Mamacita, mentre il 12 agosto l'evento è Charlie Brown / The Flower of Love, una festa dedicata al mito Mr.Charlie, una storia nata nel 1974 che fa ancora oggi ballare l'Italia con stile. E il 14 agosto? L'evento è Ferragosto Italiano, un party dedicato all'originale Notte Italiana che da vent'anni fa ballare, cantare e divertire la più bella gente della riviera friulana...

