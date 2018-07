22 lugio, Ilario Alicante, Amelie Lens @ Il Grido! c/o Picador - Gallipoli (LE) by Musicaeparole

Musicaeparole, organizzatore che in Salento e tutto il Sud Italia produce centinaia di eventi ogni anno, presenta gli eventi de Il Grido!, party festival dedicato a chi ama le sonorità elettroniche che fanno scatenare il pianeta. Fino al 18 agosto Il Grido! fa ballare Gallipoli, l'epicentro del divertimento in Salento, con decine di eventi da non perdere.

Il 22 luglio, ad esempio, al Picador di Gallipoli (LE) per Il Grido! arrivano Ilario Alicante ed Amelie Lens, due delle stelle più brillanti del panorama elettronico mondiale. Opening a cura di Gianni Sabato, Fourth.

Originario di Livorno, Ilario Alicante è ormai una star mondiale. Ogni suo set è un mix di ritmi e sonorità sempre diversi. Dopo un'ascesa sicura fatta di performance solide e dischi importanti. E' stato l'artista più giovane della storia a mettere piede nella celebre console del Time Warp, nel 2008, a Rotterdam, mentre "Vacaciones en Chile" è stato, probabilmente, il disco della svolta. La scorsa estate, invece, oltre a decine e decine di club e festival diverse, ha fatto ballare il party Cocoon all'Amnesia di Ibiza partecipando anche al closing party della mitica terrazza del club con Sven Vath e Nina Kraviz.

Arriva a Gallipoli per il Grido! il 22 luglio anche Amelie Lens, dj belga che si è fatta conoscere pubblicando musica su label come Second State ed ARTS e per per i dj set con cui infiamma EXHALE, la sua one night al Labyrinth Club di Hasselt. Grazie a dj set pieni di techno ipnotica, che non dà scampo, in breve tempo Amelie Lens è arrivata a suonare in tutto il mondo: fa scatenare con continuità eventi di rilievo assoluto come Awakenings, Drumcode Festival, Pukkelpop, Tomorrowland, Exit Festival. Come se non bastasse non rinuncia a performance durante eventi di culto come Circo Loco @ DC-10 Ibiza. Lenske è invece la sua label personale.

22/7 Ilario Alicante, Amelie Lens @ Il Grido! c/o Picador - Gallipoli (LE) by Musicaeparole

info +39 3383819525 (chiamate, sms), +39 392 465 9527 (chiamate, sms Whatsapp)

Picador Village

Sp 289 Località Fontana Gallipoli/Taviano (dalla Sp uscita "Li Sauli" direzione Lido Pizzo/Punta della Suina) (886,70 km) 73057 Taviano

Tra i prossimi eventi de Il Grido!

28/7 Adam Beyer @ Guendalina (Santa Cesarea Terme)

4/8 Len Faki @ Guendalina (Santa Cesarea Terme)

7/8 Elrow Gallipoli - Chinese Row Year @ Hotel Gallipoli Resort (daytime)

14/8 Tale of Us, Stephan Bodzin @ Hotel Gallipoli Resort (daytime)

14/8 Pyrex Arena - Santa Cesarea Terme: Chris Liebing, Marco Carola, The Martinez Brothers (...)

15/8 Pyrex Arena - Santa Cesarea Terme: Joseph Capriati, Paul Kalkbrenner, Solomun (...)