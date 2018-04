140 motivi per cui facciamo sesso

Già dieci anni fa gli scienziati Cindy Meston e David Buss fecero una ricerca impegnativa: scoprirono 140 motivi per cui le persone fanno sesso. L'elenco è persino semplificato, inizialmente erano più di 237.

Tra le ragioni più banali troviamo: "piacere", "desiderio", "portare la relazione a un livello successivo", "fare figli", "divertirsi".

Ci sono state anche argomentazioni più originali: "si trattava di un rito di iniziazione per entrare nel Club", "una chance per farlo con una celebrità". Qualcuno faceva sesso per "scaldarsi", "per cambiare argomento", "dimostrare la propria ospitalità". Alcuni cercavano di "ottenere un lavoro", altri "avvicinarsi a Dio".

Purtroppo, ci sono state anche motivazioni meno piacevoli: "volevo punire me stesso/a", "mi hanno costretto/a", "volevo infettare il partner".

Comunque sia, si trattava di uno studio incompleto: la maggior parte degli intervistati era costituita da studenti di psicologia dai 18 ai 22 anni, prevalentemente femmine. Per questo motivo alcuni sessuologi del Belgio e dell'Olanda hanno ripetuto il sondaggio, sta volta sono stati presi in esame 4655 uomini e donne di diversa età (82% dei rispondenti avevano dai 18 - 55 anni, l'età media si aggirava attorno ai 35 anni).

Le risposte più popolari alla domanda "Perché fai sesso" sono state le seguenti: "perché è divertente", "è piacevole", "per provare piacere fisico".

Tra le ragazze di età compresa tra 18 - 22 anni le ragioni erano legate principalmente alla sfera emotiva: esprimere i propri sentimenti, come l'amore, oppure, semplicemente, per aumentare l'autostima. I ragazzi della stessa età parlavano spesso della sessualità della propria partner, quindi dell'attrazione fisica.

Questa tendenza persiste nelle risposte degli intervistati più anziani, ma il fattore di attrattività fisica diventa meno importante con l'età. Allo stesso tempo, i giovani di 18 - 22 anni nominavo spesso argomentazioni legate all'amore e sentimenti, più degli uomini in età matura.