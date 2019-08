Rallenta la crescita nei Paesi OCSE nel secondo trimestre 2019

In base alle stime provvisorie pubblicate questo lunedì, la crescita del Pil nei Paesi dell'OCSE rallenta nel secondo trimestre del 2019, attestandosi in media al +0,5%, rispetto allo 0,6% registrato nel trimestre precedente.

Tra le sette principali economie, la crescita del PIL ha subito un marcato rallentamento nel Regno Unito (-0,2% dal +0,5% del trimestre precedente) e in Germania (-0,1% rispetto al +0,4% dei primi tre mesi del 2019).

Anche negli Stati Uniti e in Giappone (rispettivamente allo 0,5% e allo 0,4%, dallo 0,8% e 0,7% nel trimestre precedente), oltre che in Francia (allo 0,2% dallo 0,3%) e in Italia (allo 0% dallo 0,1%).

Nell'Unione europea e nell'area euro il Pil è calato allo 0,2% rispetto allo 0,5% e allo 0,4% del trimestre precedente.

La crescita del PIL su base annua per l'area OCSE è rallentata marginalmente all'1,6% rispetto all'1,7% del trimestre precedente.

Tra le sette principali economie, gli Stati Uniti hanno registrato la crescita annuale più elevata (2,3%), mentre l'Italia ha registrato la crescita annuale più bassa (0%).