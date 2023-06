“Falsa idea di utilità è quella che sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente o immaginario o di poca conseguenza, che toglierebbe agli uomini il fuoco perché incendia e l’acqua perché annega, che non ripara ai mali che col distruggere. Le leggi che proibiscono di portar le armi sono leggi di tal natura; esse non disarmano che i non inclinati né determinati ai delitti… queste peggiorano la condizione degli assaliti, migliorando quella degli assalitori, non iscemano gli omicidii, ma gli accrescono, perché è maggiore la confidenza nell’assalire i disarmati che gli armati, queste si chiaman leggi non preventrici ma paurose dei delitti, che nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degl’inconvenienti ed avvantaggi di un decreto universale”.

Così scrive Cesare Beccaria nel Capitolo 40, intitolato “False idee di utilità”, del suo celebre “Dei delitti e delle pene”, libro con cui nasce la moderna scienza criminologica. In queste due pagine il marchese lombardo riporta il suo pensiero relativo alle armi da fuoco, da lui considerate come necessarie per la difesa del cittadino, laddove lo Stato, cui è assegnato il compito di proteggerlo, non fosse più capace di garantirgli tale tutela. Non solo, esse dovrebbero fungere da deterrente nei confronti dei potenziali malintenzionati; un concetto, questo, che l’autore considera alla base di buona parte di quanto espresso nell’intera opera, celebre la frase “Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi siano chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle… fate che gli uomini le temano, e temano esse sole” del Capitolo 41.

Una posizione che avvicina nettamente l’illuminista milanese ad esponenti politici occidentali del nostro tempo posizionati in quell’area politica che definiremmo di “destra securitaria e reazionaria” come l’italiano Matteo Salvini o l’americano Donald Trump, ultimo fra le tante personalità a stelle e strisce da sempre impegnate nella strenua difesa, e in alcuni casi nella più facile diffusione, delle armi da fuoco come mezzo di salvaguardia della propria persona e della proprietà privata. Un legame, quello di Beccaria con gli Stati Uniti, sancito anche dalla profonda influenza che egli ebbe su Thomas Jefferson, il quale lo prese a modello proprio per quanto concerne l’utilizzo delle armi nel suo “Commonplace Book” sulla revisione delle leggi da attuare nello Stato della Virginia.

Perché si, la Patria delle libertà è sicuramente il Paese che più ha fatto suo quanto espresso nel Capitolo 40 del “Dei delitti e delle pene”, essendo estremamente facile l’acquisto di armi da fuoco ed il loro conseguente utilizzo, a differenza di quanto avviene, ad esempio, in altre evolute democrazie occidentali quali quelle europee. I risultati, tuttavia, danno un ritratto sconfortante rispetto alle iniziali intenzioni e aspettative che Beccaria e i suoi ammiratori statunitensi avevano rispetto alla libera circolazione delle armi.

Se guardiamo agli ultimi 5 anni compresi tra il 2018 e il 2022, l’FBI riporta:

Per il 2018: 30 sparatorie, 86 morti tra le vittime (2 appartenenti alle forze dell’ordine), 139 feriti tra le vittime (6 appartenenti alle forze dell’ordine) e 15 morti tra gli assalitori (10 per suicidio, 4 per mano delle forze di polizia e 1 per mano di altri cittadini);



Per il 2019: 30 sparatorie, 103 morti tra le vittime (2 appartenenti alle forze dell’ordine), 156 feriti tra le vittime (15 appartenenti alle forze dell’ordine) e 15 morti tra gli assalitori (5 per suicidio, 9 per mano delle forze di polizia e 1 per mano di altri cittadini);



Per il 2020: 40 sparatorie, 38 morti tra le vittime (1 appartenente alle forze dell’ordine), 126 feriti tra le vittime (11 appartenenti alle forze dell’ordine) e 13 morti tra gli assalitori (7 per suicidio, 4 per mano delle forze di polizia e 2 per mano di altri cittadini);



Per il 2021: 61 sparatorie, 140 morti tra le vittime (2 appartenenti alle forze dell’ordine), 140 feriti tra le vittime 5 appartenenti alle forze dell’ordine) e 29 morti tra gli assalitori (11 per suicidio, 14 per mano delle forze di polizia e 4 per mano di altri cittadini);



Per il 2022: 50 sparatorie, 213 morti tra le vittime (1 appartenente alle forze dell’ordine), 213 feriti tra le vittime (21 appartenenti alle forze dell’ordine) e 18 morti tra gli assalitori (9 per suicidio, 7 per mano delle forze di polizia e 2 per mano di altri cittadini).



In totale, nei 5 anni presi in esame, sono state 211 le sparatorie registrate, mentre tra le vittime 429 sono stati i morti e 774 i feriti. Tra gli assalitori, infine, si sono registrati 90 morti. Numeri che impressionano, soprattutto perché i dati presi in considerazione dall’FBI escludono episodi relativi a legittima difesa, scontri tra gang, reati di narcotraffico, violenze domestiche, rapimento di ostaggi, fuoco incrociato quale prodotto di altre azioni criminali e azioni senza apparente pericolo per gli altri. Includendo anche queste casistiche, i numeri registrati sarebbero molto più alti.

Non è, d'altronde, sconosciuta l’influenza che le armi da fuoco esercitano sugli esseri umani. Se da una parte esse sono capaci di creare una distanza psicologica tra aggressore e vittima facilitando la crudeltà, sentimenti di rabbia repressa sono scatenati anche semplicemente dalla vista di tali strumenti. Ad esempio, ricercatori come Leonard Berkowitz hanno appurato che l’utilizzo di armi giocattolo nei bambini li portava ad essere più propensi a distruggere le costruzioni di un altro bambino. “Le armi da fuoco non solo permettono la violenza… ma sono in grado di stimolarla. L’indice preme il grilletto, ma anche il grilletto può sollecitare la mente”, ha sostenuto il ricercatore, per nulla sorpreso, in un Paese come gli Stati Uniti che al tempo delle sue ricerche presentava 200 milioni di armi da fuoco nelle case dei privati, di come la maggioranza degli omicidi avvenisse con il loro ausilio. Dati confermati nel 2002, quando l’FBI mostrò come il 69% delle armi utilizzate per commettere omicidi erano armi da fuoco, rispetto al 12% rappresentato dai coltelli, al 6% perpetrato con mani e piedi e il 13% effettuato con altre armi.

L’importanza dell’influenza delle armi sul comportamento criminale umano è testimoniato inoltre dalla comparazione fatta con altri Paesi: se negli Stati Uniti, Paese dove la vendita e l’utilizzo delle armi da fuoco è ampiamento tollerato a livello legale, vengono registrati 10.000 omicidi annui, il numero scende vertiginosamente in Stati dove vi è una rigida politica sul loro controllo, come il Canada con i suoi 100 omicidi annui, l’Inghilterra con i suoi 24 omicidi e l’Australia con i suoi 12 omicidi all’anno. Non solo, in uno studio effettuato nel 1991 da Colin Loftin e altri ricercatori si è dimostrato come l’introduzione di una normativa limitante il possesso delle armi da fuoco presso Washington D.C. abbia diminuito del 25% il numero di omicidi e suicidi commessi con pistole.

Questa breve analisi sul reale impatto del facile accesso alle armi da fuoco nella società americana dimostra come l’affidarsi esclusivamente al principio di autorità e alla citazione del pensiero di importanti personaggi del passato non sia una strategia adeguata, laddove si pretenda di parlare di tematiche delicate come quelle inerenti alla sicurezza e alla giustizia. In tale caso, utile è sempre rifarsi, laddove fosse possibile, ai dati raccolti, così da elaborare strategie proporzionate all’entità dei fenomeni registrati. Nel concreto, la liberalizzazione delle armi da fuoco non ha sortito l’effetto sperato da Cesare Beccaria rispetto alla prevenzione dei reati, ma ne ha bensì prodotto un numero ancora maggiore.







