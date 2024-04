La proposta di legge sull'autonomia regionale sta sollevando polemiche a non finire tra i governatori meridionali che vedono in questa legge la spaccatura dell'Italia. Si dice che l'autonomia regionale danneggerà soprattutto il Sud, dimenticando che nella storia d'Italia furono proprio i politici meridionali a coltivare gli ideali del federalismo nazionale.

I nomi dei personaggi "sudisti" che si battevano per un'Italia federale non mancano di certo. Basti pensare a Carlo Pisacane, Carlo Cattaneo, Giuseppe Ferrari, Vincenzo Gioberti, Vincenzo d’Errico, Bettino Ricasoli. Insomma, di politici meridionali che avversavano il governo centrista e patteggiavano per una nazione federale che riportasse il Meridione agli splendori ormai persi in cui il Regno di Napoli era la terza potenza economica europea dopo Francia e Inghilterra non mancavano di certo e in certi casi non mancano nemmeno ora.

Furono quindi gli intellettuali meridionali a volere un'Italia federale, come del resto sono federali gli Stati Uniti e la Germania. Forze sudiste che non hanno mai visto di buon occhio una unità italiana imposta con la forza delle baionette dai Piemontesi e non certo con i referendum popolari degli abitanti del Regno delle due Sicilie. Si, proprio quel nord con la casse finanziarie vuote che attaccò e spogliò il Regno dei Borboni delle sue industrie, delle sue finanze, delle sue banche.

Che poi nel corso degli anni in Italia abbia trionfato il fronte centrista non vuole dire che il centrismo sia migliore del federalismo. Anzi, la storia italiana ha dimostrato come il nord abbia fatto man bassa pure dei finanziamenti per la Cassa del Mezzogiorno. Non fu un caso che i padri costituenti videro i pericoli del centrismo in una nazione che nazione non è mai stata per davvero e che nel corso della Seconda Repubblica è andata progressivamente nella direzione in cui i poteri vanno sempre più trasferendosi dal governo centrale alle Regioni.

Da meridionali non troviamo normale che la classe politica del Sud osteggi il federalismo solo perché a loro conviene di più campare con i soldi pubblici senza produrre nulla, se non sperperare il denaro in opere inutili. Per capire questo punto, basta fare un esempio. Qualche anno fa a Napoli fu costruita una strada sopraelevata che collegava la stazione centrale con la tangenziale. Finiti i lavori, quella strada fu di nuovo abbattuta perché ci si accorse solo dopo i lavori e non durante la fase di progettazione che le auto che attraversavano la strada transitavano troppo vicino alla abitazioni adiacenti, causando problemi di smog ai residenti, con un enorme spreco di denaro pubblico.

Troppo spesso si dice che il federalismo aumenterà le diseguaglianze tra nord e sud del Paese. Può darsi. Ma facciamo notare che durante la storia repubblicana sulle Regioni meridionali sono passati fiumi di denaro che non sono mai stati investiti per lo sviluppo del Sud, ma sono stati usati solo per sostenere spese clientelari che hanno arricchito politici disonesti, imprenditori ladri ed esponenti delle mafie.

L'autonomia differenziata non dev'essere vista per forza come un handicap, ma come un'occasione per il Sud per liberarsi di una classe dirigente parassita e valorizzare le enormi risorse che possiedono le Regioni meridionali che in alcuni settori, come il turismo per esempio, sono superiori pure al nord. Gaetano Salvemini, meridionalista, pensava che la soluzione alla questione meridionale sarebbe potuta passare solo attraverso il federalismo, costruendo una classe dirigente che sapesse fare gli interessi del Sud. È perciò sconfortante che oggi i governatori meridionali si strappino le vesti davanti al “rischio” dell'autonomia differenziata quando fino a ieri l'unica cosa positiva che sono riusciti a fare è stato quello bruciare miliardi di euro.