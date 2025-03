Il governo ha approvato una legge che prevede l’ergastolo per gli uomini che si rendono colpevoli di femminicidio, stabilendo dei parametri incomprensibili. La bozza recita: “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575 del Codice penale, una pena non inferiore a ventuno anni”.

Questo reato specifico che dovrebbe debellare la piaga del femminicidio presenta diversi aspetti critici. La prima riguarda l’aspetto processuale. Come si fa a stabilire se un assassino è mosso da odio o discriminazione verso la donna? Quali prove si possono presentare in tal senso? Un delitto è un delitto, sia che riguardi una donna, un uomo o un bambino. Davanti alla violenza non si possono fare distinzioni di genere, non ci sono delitti di serie A e delitti di serie B. Tutti i delitti vanno puniti. L’omicidio di una donna è un reato grave, ma le motivazioni possono essere tante e non necessariamente sono basate sull'odio o sulla discriminazione. Per appurarlo ci vogliono prove che vadano oltre ogni ragionevole dubbio, non generiche accuse, altrimenti c’è il rischio di imbastire un processo alle intenzioni.

Facciamo un esempio: Tizio uccide Caia perché questa le ha sottratto una promozione sul posto di lavoro. Un pubblico ministero potrebbe agevolmente far passare questo delitto come azione mossa dalla discriminazione di genere. Quello che non è chiaro è cosa intende la legge quando parla di delitto nato sulla base dell’odio contro la donna. Cosa si intende per odio secondo il Ddl? Non è dato saperlo. L’odio è un sentimento universale che difficilmente può essere provato, a meno che il colpevole non dica apertamente di aver ucciso una donna perché odia le donne. In caso contrario si correrebbe il rischio di giudicare un atteggiamento di antipatia verso una donna come un delitto dettato dall’odio.

Un altro aspetto oscuro di questa legge è quella che condanna all’ergastolo un uomo che uccide una donna perché mosso dall’intenzione di reprimere i suoi diritti e la sua libertà. Di quali diritti e libertà parli il decreto non si capisce. Tutto è improntato sul vago. Uccisa perché lavora troppo? C’è poi la condanna all’ergastolo per chi uccide una donna per reprimere la sua personalità. Anche qui non si capisce. Uccisa perché troppo intelligente o troppo sveglia? Mettiamo insieme tutte queste motivazioni ambigue e scopriamo che qualsiasi omicidio di una donna potenzialmente sarebbe classificato come femminicidio perché le motivazioni sono così ampie da avere un vasto raggio di applicazione.

Ma veniamo alla critica forse più rilevante di questa legge. Tizio uccide Caia perché lo ha lasciato. Viene condannato e va in galera. Ma a ruoli invertiti si rischia di applicare la legge con tutte le attenuanti del caso. Questo è discriminante verso gli uomini e viola l’art. 3 della Costituzione secondo cui “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso”. Il decreto legge del governo privilegia il sesso femminile in modo ingiustificato. L’omicidio è omicidio, chiunque sia la vittima. La critica non riguarda la pena dell’ergastolo per chi uccide una donna, ma la disparità di trattamento tra donne e uomini, quasi che le prime abbiano maggiore dignità rispetto ai secondi.