Villa Bonin: 22/2 Cuore Matto - Corazon Loco, 23/2 dUb Music Festival

22/2 Cuore Matto - Corazon Loco

Cuore Matto è l'evento simbolo di divertimento & stile in città e non solo. E' un appuntamento dedicato a chi vuol divertirsi con eleganza, emozionandosi. Sono davvero pochi coloro che non abbiano ballato e cantato col sorriso sulle labbra fino all'alba durante un evento Cuore Matto. Ogni festa diventa un evento da ricordare, con la voglia vivere tutto daccapo, ancora una volta. Il sottotitolo per il party del 22 febbraio 2019 a Villa Bonin è Corazon Loco, per cui i cuori più calienti si troveranno senz'altro a loro agio. Chi lo desidera può arrivare a Villa Bonin già all'ora dell'aperitivo e poi scegliere tra i piatti del ristorante, pizze d'autore, hamburger gourmet (…)

23/2 dUb Music Festival @ Villa Bonin

dUb è una sigla che significa dance urban beat. E' un party scatenato dedicato a chi ama i suoni black che fanno muovere a tempo tutto il mondo, non solo l'Italia, in questo periodo. Il meglio di hip hop, r'n'b e trap, mixato in modo unico. Il 23 febbraio 2019 va in scena un vero e proprio festival: per dUb Music Festival infatti ci sono due dei più stimati del panorama italiano in ambito urban. C'è Mr. Phil, dj - produttore attivo nella scena romana. Viene oggi considerato un punto di riferimento nel panorama del rap Italiano. Tra gli altri ha collaborato con Ghemon, Bassi Maestro e Dj Double S. Al mixer c'è anche DEV, il dj ufficiale di Ghali, membro attivo del progetto Akeem. Al suo attivo vanta collaborazioni con brand importanti come Burberry, Adidas, Nike, Desperados, Spritz Aperol, Timberland, Converse. Alla voce invece c'è l'esplosiva Alessandra Gallesi. Evento Riservato ad un pubblico educato e maggiorenne (18+).



Cos'è Villa Bonin

Top club di riferimento, Villa Bonin è uno spazio di grandi dimensioni aperto 12 mesi l'anno. Ogni dettaglio, dal design al servizio, dal cibo alla musica ai drink passando per l'accoglienza è curato fino all'inverosimile. La notte qui inizia da un aperitivo d'eccellenza firmato Martini, continua con diverse opzioni per la cena (primi e secondi piatti, pizze, hamburger gourmet, insalatone), che già un momento di aggregazione e divertimento. Più tardi si balla, con party show sempre coinvolgenti come Besame, Magika e tanti altri. In console tra i dj resident c'è una sicurezza come Andrea Bozzi, tra i guest Nervo, Bob Sinclar, Gigi D'Agostino, Merk & Kremont, Cristian Marchi e molti altri.

Villa Bonin Club & Restaurant

Via Del Commercio, 49 | 36100 Vicenza - Uscita VI Ovest

+39 393 012 33 93 info@villabonin.it www.villabonin.it

www.facebook.com/VILLABONIN/

instagram.com/villa_bonin/