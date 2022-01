Capita spesso che le persone che non conoscono i testimoni di Geova ci dicano: "Ma perché voi ex testimoni di Geova ce l'avete tanto con la vostra ex organizzazione? Perché non andate per la vostra strada e li ignorate?" L'osservazione è giusta. Però nasconde una lacuna: molte persone non conoscono i testimoni di Geova, se non di nome.

Noi che vi abbiamo fatto parte, magari per anni, conosciamo a memoria i testimoni di Geova. Sappiamo come agiscono, come parlano, come pensano, quali tattiche usano, quali tecniche adottano. Siamo quindi qualificati per dare informazioni su questa religione.

Naturalmente, non ce l'abbiamo con i singoli testimoni di Geova, molti dei quali sono persone rispettabili e credono sinceramente nella loro fede. Ce l'abbiamo con la Watch Tower che riteniamo a dir poco malsana. Dov’è per esempio l’articolo Torre di Guardia che spiega perché l’organizzazione è stata affiliata all’ONU per nove anni? Dov'è scritto su JW.Org degli scandali legati alla pedofilia che stanno saltando fuori in tutto il mondo? Dov'è riportata l'origine massonica della Watch Tower? Dove possiamo trovare l'elenco di tutti i fedeli morti per l'assurdo divieto di non ricevere sangue? Perché non ci hanno mai fatto sapere che i soldi che i fedeli versano finiscono per essere investiti in aziende belliche?

La Watch Tower non ha mai degnato i testimoni di Geova di una spiegazione. Non ha mai nemmeno tentato di spiegare quello che è successo quando ai Testimoni in Messico è stato permesso dalla Watch Tower di avere una tessera che significava far parte dell’esercito di riserva del paese e allo stesso tempo i Testimoni in Malawi dovevano morire per lo stesso problema riguardo la neutralità cristiana.

La Watch Tower non ha degnato di una spiegazione per queste cose. Ha sempre puntato sull'ignoranza delle persone che non sanno che questa organizzazione per tutta la sua storia ha commesso errori, dopo errori, dopo errori e fatto false previsioni su false previsioni, senza mai chiedere scusa a nessuno, ma nascondendosi falsamente dietro la volontà di Dio. Molte cose oscure sui Testimoni di Geova le scopri solo quando hai il coraggio di guardare dietro le quinte, senza però farti scoprire, altrimenti ti aspetta un comitato giudiziario che ti tratterà con un criminale.

Quando nel 1983 Raimond Franz, ex membro del Corpo Direttivo, pubblicò il libro "Crisi di coscienza", dove raccontava nei dettagli tutto ciò che di marcio avveniva nella Watch Tower, nessuno gli credette. La Watch Tower arrivò perfino ad acquistare tutte le copie nelle librerie per far sparire il testo dalla circolazione. Perché lo fece? Perché non voleva che il pubblico lo leggesse e venisse a conoscenza delle magagne che i capi della Watch Tower praticavano all'insaputa dei fedeli. Adesso, con il senno di poi, abbiamo capito che ciò che raccontava Franz era vero. Era tutto tristemente vero.

Qualcuno però potrebbe chiedere: "Ma voi ex testimoni di Geova cosa avete da offrire?". I Testimoni di Geova non hanno bisogno che gli venga offerta un’alternativa, hanno bisogno di essere liberati dai lacci di un movimento che di cristiano non ha proprio nulla. Gli ex testimoni di Geova possono offrire poco. Ma quel poco riguarda i diritti umani. Possono offrire libertà di pensiero, libertà di parola, libertà di azione. Non offriamo false promesse e false speranze. Non offriamo una comunità di amici artificiali chi ti ameranno solo a determinate condizioni, solo fin quando crederai in quello che credono loro e ti comporterai come ci si aspetta che tu ti comporti. Cioè come un robot.

Offriamo chiarezza di pensiero, onestà intellettuale, pensiero critico e libertà di fare domande, qualcosa che un testimone di Geova non può nemmeno permettersi. Quindi questo è quello che offriamo: la realtà contrapposta alla fantasia. Offriamo la libertà. Quella che manca nel movimento dei testimoni di Geova. Certo è poco. Ma è già qualcosa.