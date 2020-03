Lo scrittore Francesco Consiglio appoggia l'iniziativa di Italia Viva per una legge che obblighi i social network a chiudere gli account non identificabili con un nome e cognome e una foto reale che permetta di rintracciarli in caso di violazioni di legge.

Chi ha a cuore la verità e la trasparenza sul web, può firmare una petizione promossa da Luigi Marattin al seguente link: https://www.italiaviva.it/fermiamo_fake_news_rete

Scrive Italia Viva: "Chiediamo che trasparenza e garanzia della fonte possano valere per tutti quei canali di comunicazione come pagine Facebook ed account Twitter ed Instagram che parlano quotidianamente a milioni di cittadini ma che, a differenza di qualunque altro mezzo di comunicazione tradizionale, non hanno non solo un direttore responsabile, ma spesso neppure un titolare in chiaro".



Francesco Consiglio è stato in passato oggetto di insulti e minacce da parte di profili dichiaratamente fake.



Ecco cosa ci ha detto: "I profili falsi sono una terribile piaga del web. Non è tollerabile che migliaia di persone si spaccino per qualcun altro al solo scopo di ingannare il prossimo. Dalle situazioni apparentemente più innocue, ma sempre menzognere, come quelle che riguardano il campo amoroso, si passa a veri e propri crimini. Non capisco a chi giova il perpetuarsi di queste menzogne e poiché i social non hanno uffici dove poter reclamare, la maggior parte delle segnalazioni finiscono nel nulla. Finalmente la politica si sta accorgendo di questo grande imbroglio digitale".