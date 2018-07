I veri razzisti sono i predicatori dell'accoglienza, non gli italiani stanchi ed esasperati

Ultimamente qualche "buonista" mi ha accusato di essere razzista, fascista e nazista. Una sorta di Goebbels redivivo, un carnefice di immigrati che indossa la camicia bruna e invoca l'apertura dei campi di concentramento. A volte non so se la rete sia davvero un bene, data la quantità di benpensanti che spara accuse a capocchia.

Questi servitori della Sinistra, che pur di flagellarci prendono le difese di scafisti e trafficanti di uomini, non avendo argomenti a sostegno della loro ostinata quanto cieca obbedienza al regime acefalo renziano o boldriniano, ricorrono all'unica arma che la loro testa inebetita da ideologie perniciose può partorire: l'accusa di razzismo.

In realtà, nessuno in Italia è davvero razzista. Il guaio è che molti lo stanno diventando adesso. E per un motivo semplice: l'accoglienza a manica larga praticata dalla Sinistra che ha aperto la porta a cani e porci senza distinguere tra rifugiati veri e cercatori di fortuna clandestini, ha generato un pericoloso clima di avversione verso i migranti.

La penisola è piena di italiani esausti dai continui sbarchi e dall'invasione delle loro città da parte di profughi. Italiani che già non navigano nell'oro e che adesso devono pure fare i conti con le miriade di clandestini che delinquono e violentano senza nemmeno essere espulsi. Ovvio che la gente cominci a perdere la pazienza e a incazzarsi.

Se ogni giorno cresce il flusso di ingressi indiscriminati, è fatale che aumenti il rischio di un'escalation di razzismo. Nessuno ha mai chiesto di aprire i lager per i profughi, ma tutti hanno chiesto ai governi precedenti una maggiore tutela dei cittadini italiani a fronte di un interesse esasperato e spesso ingiusto ai problemi degli stranieri.

I veri razzisti, quindi, non sono gli italiani allo sbando: sono i predicatori dell'accoglienza della Sinistra che si sono sempre mostrati insensibili alle richieste dei propri connazionali. Politici che hanno difeso l'immigrazione di massa anche se questa faceva aumentare i crimini nelle nostre città, oltre, ovviamente, i profitti per i trafficanti di anime.

Fortunatamente è intervenuto Salvini a porre una toppa al dilagare del razzismo chiudendo le frontiere. Altrimenti avremmo rischiato davvero di trasformare l'Italia in un vivaio di xenofobi pronto a battagliare. E di chi sarebbe stata la colpa? Di una Sinistra che si preoccupa di ospitare profughi e che ti accusa di razzismo se tu dissenti.