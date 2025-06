Giuseppina Di Foggia ha guidato la crescita di Terna, ribadendo l’impegno verso la transizione energetica del Paese e illustrando gli obiettivi principali del nuovo Piano Industriale 2024-2028 per migliorare la rete elettrica nazionale e per il raggiungimento dell’indipendenza energetica.



Giuseppina Di Foggia: Terna alla guida della transizione energetica del Paese

Terna tiene salde le redini che guidano la transizione energetica del Paese. La società operatrice delle reti di trasmissione dell'energia elettrica ha rafforzato la sua crescita, come dimostrano i dati relativi al 2024, che hanno registrato un miglioramento di tutti gli indicatori economico-finanziari. Il consolidamento della leadership di Terna nel suo settore “ha segnato un ulteriore passo avanti nella nostra missione di guidare la transizione energetica”, ha dichiarato Giuseppina Di Foggia.

Il nuovo Piano Industriale 2024-2028 "continuerà ad abilitare l'integrazione della nuova capacità di generazione rinnovabile attraverso l'espansione dell'infrastruttura di rete”, ha evidenziato l’AD e DG. Gli altri obiettivi cruciali da raggiungere riguardano lo sviluppo dei sistemi di accumulo e la maggior sicurezza del sistema elettrico, requisiti propedeutici all’indipendenza energetica del Paese.



Giuseppina Di Foggia: gli obiettivi del nuovo Piano Industriale 2024-2028

Il nuovo Piano Industriale riconferma gli impegni di Terna verso alcuni principi cardine quali innovazione, digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Di fondamentale importanza, in vista del prossimo decennio, è sviluppare maggiormente la rete di trasmissione elettrica nazionale attraverso l’aumento della capacità di trasporto e di quella di accumulo.

Questi step sono necessari per il ruolo dei data center e la loro futura presenza sul territorio, poiché hanno bisogno di un alto fabbisogno energetico. Per questo motivo, come ha ribadito Giuseppina Di Foggia, urge incrementare i limiti di transito tra le zone del mercato elettrico, aspetto che rientra nel nuovo Piano di Terna, impegnata nello sviluppo strategico della capacità di trasporto per garantire una rete elettrica nazionale efficiente e resiliente.