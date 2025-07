Un nuovo appuntamento promosso dal GAL Terra Protetta sul patrimonio gastronomico e paesaggistico di Tramonti, gioiello dei Monti Lattari affacciato sulla Costiera Amalfitana. Esperti, istituzioni e produttori a confronto per costruire nuove sinergie tra turismo e agricoltura.

Prosegue il percorso del progetto “Rural Food Revolution – Re-Food”, promosso dal GAL Terra Protetta nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale del PSR Campania 2014–2022, con un nuovo appuntamento che mette al centro uno dei prodotti più rappresentativi della cultura enogastronomica campana: la pizza di Tramonti. L’incontro, in programma martedì 8 luglio 2025 alle ore 17:00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Tramonti, si presenta come un’occasione di confronto e valorizzazione sul tema “Dalla pizza alla dieta mediterranea: una storia di eccellenze”.

Un simbolo identitario che racconta un territorio

Al centro del dibattito la pizza di Tramonti, simbolo non solo di un prodotto d’eccellenza ma anche di un patrimonio culturale e ambientale profondamente radicato nella tradizione contadina locale. Non è solo una preparazione gastronomica, ma appunto il risultato di un processo culturale e agricolo che intreccia biodiversità, memoria contadina, turismo e innovazione. A differenza di altre versioni più note, questa pizza affonda le sue radici nei forni delle famiglie rurali, negli impasti con farine integrali, nel pomodoro riccio locale e nei latticini prodotti con latte delle alture circostanti.

Questo alimento, espressione autentica della Dieta Mediterranea e ambasciatore della Costiera Amalfitana nel mondo, rappresenta un punto d’incontro tra passato e futuro, artigianalità e innovazione.

Produttori, operatori ed esperti di un territorio scrigno di tesori paesaggistici, gastronomici e culturali inestimabili

Il seminario vedrà la partecipazione di figure chiave che rappresentano istituzioni, mondo accademico e associazioni di categoria:

Domenico Amatruda, Sindaco di Tramonti

Vincenzo Savino, Vicesindaco

Giuseppe Falco, Responsabile P.O. PSR Campania – Misura 19

Gennaro Fiume, Coordinatore del GAL Terra Protetta

Antonio Erra, Presidente Associazione Pizza Tramonti

Erica Addabbo, Specialista in scienze dell’alimentazione

Prof. Raffaele Palumbo, Dipartimento di Scienze del Turismo – Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, cultore della materia

La moderazione dell’evento sarà curata da Gennaro Cirillo, direttore de Il Gazzettino Vesuviano che lascerà la conclusione dei lavori ad Anna Fermo, Responsabile amministrativa e finanziaria del GAL Terra Protetta e a Giuseppe Guida, Presidente del GAL Terra Protetta.

Un progetto ambizioso per la valorizzazione del territorio

Il progetto “Rural Food Revolution – Re-Food” è coordinato dal GAL Cilento e realizzato in sinergia con altri 10 GAL campani. Ha l’obiettivo di rafforzare e valorizzare i sistemi alimentari rurali, promuovendo la biodiversità e integrando agricoltura e turismo come leve di sviluppo sostenibile.

Le azioni locali del GAL Terra Protetta si focalizzano su:

Il rafforzamento del legame tra filiere produttive locali e sistema turistico

La costruzione di un brand territoriale condiviso capace di raccontare e valorizzare l’identità unica della zona

Il coinvolgimento attivo di comunità e stakeholder tramite workshop, eventi promozionali e campagne di sensibilizzazione

Gli obiettivi strategici del progetto Re-Food

Il progetto, finanziato attraverso la Misura 19.3 (Tipologia 19.3.1) del PSR Campania, persegue obiettivi fondamentali per lo sviluppo delle aree rurali:

Promuovere lo sviluppo e l’innovazione delle filiere produttive locali

Tutelare la biodiversità e preservare varietà autoctone di grande valore

Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali, creando nuove opportunità di lavoro e servizi

Integrare paesaggio, cultura e agricoltura come strategie per restituire centralità e creare un racconto identitario autentico e condiviso

Ogni GAL coinvolto realizza azioni locali personalizzate, affiancate da eventi promozionali di respiro regionale e nazionale. Nel territorio del GAL Terra Protetta, queste azioni si traducono in iniziative concrete che favoriscono proprio l’integrazione tra agricoltura e turismo, potenziando il sistema ricettivo e la filiera produttiva.

Azioni locali e coinvolgimento della comunità

Le attività promosse includono:

Percorsi di storytelling e contenuti visuali dedicati a raccontare l’identità del territorio

Campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, giovani e operatori del settore

Eventi esperienziali, workshop, showcooking e laboratori che coinvolgono attivamente la comunità e i protagonisti delle tradizioni locali

Il progetto mira a creare un marchio territoriale riconoscibile e a rafforzare la sua identità culturale ed economica attraverso la valorizzazione del cibo, del paesaggio e delle relazioni umane.

Pizza e territorio: un legame da degustare

Al termine del workshop, i partecipanti potranno vivere un’esperienza autentica con una degustazione della rinomata pizza di Tramonti, simbolo di gusto, convivialità e racconto territoriale. Un tavolo enogastronomico con prodotti tipici locali, per valorizzare ulteriormente la straordinaria biodiversità e la ricchezza agroalimentare del territorio.

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano scoprire e apprezzare i prodotti d’eccellenza del territorio montano alle spalle della fascia costiera amalfitana-sorrentina e approfondire quanto di bello e buono può offrire Tramonti, gioiello dei Monti Lattari con uno sguardo mozzafiato sulla “Divina Costiera”.