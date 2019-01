Il Museo Brovedani: piccoli musei, grandi storie

Trieste ha una storia poco conosciuta, e Osiride Brovedani è uno di quei personaggi che non conosciamo, ma che in qualche modo tutti abbiamo incontrato.

Chi per una ragione chi per un'altra, e questa è la loro bellezza, i piccoli musei, racchiudono la vita e la storia di grandi uomini sopravvissuti a vicende dolorose come nel caso di Osiride, con la povertà iniziale e la deportazione, ma che sono riusciti nelle avversità a far prevalere l'esempio della tenacia e dell'intelligenza.

"Homo faber fortunae suae" (l'uomo è l'artefice della propria sorte). Riporto questo antico detto per sottolineare l'esempio che ci offre Osiride Brovedani... un esempio di altri tempi è vero, ma non penso che i tempi influiscano sulle capacità, la caparbietà e l'ingegno.

La vita può essere difficile per tutti, la differenza sta nell'affrontarla con energia, coglierne le opportunità e farle fiorire, piccole o grandi che siano, ciò che conta è il processo virtuoso.

Contagiare il mondo che ci circonda con la nostra energia creativa e positiva è quanto di più importante possiamo fare nella nostra piccola esistenza.