Riparte, finalmente, il divertimento in Italia e riparte pian piano anche l'attività dei top club internazionali, compresi quelli di Ibiza, da sempre riferimento del clubbing mondiale. Riparte quindi quindi anche l'attività di agenzie come Kontakt Agency di Francesco Andrisani, attiva in diversi ambiti in tutto il mondo (International Booking, Management Artist, PR, Communication, Lifestyle).

Proprio in queste ore Kontakt Agency, che da tempo collabora con artisti di rilievo come la regina della dance Tara McDonald, annuncia partnership importanti come quella con B Jones, una delle artiste simbolo della scena ibizenca. L'agenzia oggi gestisce in tutto il mondo. B Jones, dopo tanti anni al Pacha, è resident di Ushuaia, day club e hot spot assoluto dell'isola e in console. Il 30 aprile, per l'opening party, sarà in console insieme a Adam Beyer, Charlotte de Witte, Paul Kalkbrenner ed infiniti altri. Proprio in queste viene annunciata poi la sua presenza sul main stage del Tomorrowland, celeberrimo ed immenso festival belga che consacra le star internazionali della musica elettronica.

Kontakt Agency segue in tutto il mondo anche Leandro Da Silva, dj italobrasiliano in grande crescita internazionale per la qualità dei suoi dischi, dei suoi remix e dei suoi dj set. E' arrivato al n.109 della DJ Mag Top 100, la più importante classifica al mondo per quel che riguarda i dj.

Tra gli altri Kontakt Agency cura anche l'attività di artisti come Rawdolff, scatenato protagonista della scena della French Riviera, Dubai e BadVice, artista veneziano anche lui molto attivo a livello internazionale come dj e come produttore. L'agenzia sta aiutando la crescita artistica di diversi giovani talenti, tra cui il belga Hoax, in forte crescita con il suo sound sospeso tra techno e disco.

Kontakt Agency

