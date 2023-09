Nelle ultime ore è arrivata la notizia che l'aggregatore di governance dell'Arbitrum PlutusDAO ha deciso di lanciare una proposta che favorisca l'attuazione di un meccanismo di blocco ARB con una relativa distribuzione di incentivi agli utenti.

Si tratta di un passaggio molto interessante che porterà a coniare l'1,75% della fornitura di token ma soprattutto a distribuire l'inflazione dei token agli utenti che bloccano i propri token ARB.

In questo modo non solo si andrà a generare rendimento in ARB ma contribuirà a distinguere Arbitrum dagli altri progetti Ethereum Layer 2 nell'ecosistema.