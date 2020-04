Nell'assemblea di Lega prevista per venerdì 3 aprile, assemblea che si svolgerà in videoconferenza, tra i temi in discussione relativi all'ordine del giorno vi sarà anche quello che riguarda i possibili scenari per la ripresa della stagione in corso.

L'Adn Kronos ha fatto alcune ipotesi in tal senso, avanzando le date del 24 o del 31 maggio come le più probabili per la ripresa del campionato, mentre per la ripresa degli allenamenti il range va da dopo Pasqua ad inizio maggio.

In ogni caso, lo scenario ipotizzato è quello che prevede il ritiro scaglionato dei giocatori nei vari centri sportivi. Tutti, insieme allo staff tecnico, verrebbero poi sottoposti gradualmente al test, e in caso di negatività inizierebbe l'isolamento che, ma questo ancora non è ben chiaro, per ragioni di sicurezza potrebbe durare fino a fine stagione.

Le partite verrebbero giocate a porte chiuse e, per quanto riguarda le aree di contagio a maggior rischio, gli incontri verrebbero disputati in campo neutro.

Naturalmente si tratta di ipotesi, dopo la riunione di venerdì ne sapremo di più.