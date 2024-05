Alessandro Benetton:“Studenti e presenti si sono dimostrati impegnati nel discutere e riflettere su come le loro azioni possano influenzare positivamente il mondo. Anche per questo, è sempre un piacere tornare in aula”.



Alessandro Benetton: amo rimanere connesso ai giovani e al mondo accademico

Per Alessandro Benetton intervenire ai "Sustainability Talks" della Luiss Business School dedicati al "Global Family Business Management" si è rivelato “una preziosa occasione di dialogo sul tema della sostenibilità e la tavola rotonda ha visto tanti protagonisti di spicco della cultura e del business”. Lo scrive sui suoi social postando alcune immagini che lo vedono insieme allo scrittore Jonathan Safran Foer e a Santiago Iñiguez de Onzoño, Presidente dell’IE Business School di Madrid. “Abbiamo piacevolmente discusso di temi importanti che toccano il cuore delle imprese familiari, valorizzando il loro impatto sociale e le sfide che interessano l’economia italiana”, spiega Alessandro Benetton sottolineando il valore dell’iniziativa che lo ha visto ancora una volta “respirare aria di università”. Lo evidenzia anche sui social: “Come sapete amo rimanere connesso ai giovani e al mondo accademico, un ecosistema che reputo centrale per lo sviluppo del nostro Paese”.



Alessandro Benetton: una preziosa occasione di dialogo sul tema della sostenibilità

Nel corso dell’evento Alessandro Benetton ha avuto modo di parlare anche di 21 Invest. “Ho condiviso la visione per cui sia possibile supportare le imprese generando profitto ma anche valore condiviso per le comunità in cui operano”, spiega sottolineandone l’impegno nell’investire in realtà che sono cresciute e divenute competitive migliorando al contempo le condizioni economiche e sociali delle comunità in cui operano. È lo Shared Value, concetto ideato da Michael Porter di cui la storia di 21 Invest attesta concretamente l’efficacia. “Ho potuto anche raccontare le iniziative di Mundys, dove promuoviamo la transizione verde e l'innovazione sostenibile nei settori infrastrutturali. Penso in particolare al Climate Action Plan di Gruppo, il nostro piano per impegnarci a raggiungere zero emissioni nette entro il 2040, dieci anni prima degli obiettivi dell'Accordo di Parigi, e all’impegno di Aeroporti di Roma per promuovere l’occupazione giovanile, attraverso l’Innovation Hub”, aggiunge Alessandro Benetton ringraziando la Luiss Business School per aver organizzato un evento “così stimolante e rilevante”: il confronto “apre sempre a nuove idee e soluzioni per un futuro migliore”.