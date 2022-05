Una fabbrica di emozioni alle porte di Milano, qui dove i desideri e ricordi diventano indimenticabili, questo e molto altro è l'esclusiva Villa ReNoir Ristorante. In occasione del compleanno del titolare di Villa ReNoir, Paolo Renis, nasce il nuovo format: "Compleanno Luxury.



Un nuovo progetto che si affianca ai numerosi programmi realizzati sugli eventi di successo proposti da Villa ReNoir, che da anni è conosciuta per essere la Location ideale, dove i nostri sogni diventano realtà regalandoci sempre delle grandi emozioni. In particolare, il nuovo format è studiato e realizzato per chi desidera realizzare una Festa di Compleanno, evento aziendale, o festeggiare un'occasione speciale come un matrimonio, un anniversario e altro, dando un tocco speciale e lasciare senza fiato gli ospiti.



Così, a inaugurare questa nuova formula e nuovo corso della serie di eventi proposti da Villa ReNoir, è il compleanno di Paolo Renis, che ha vissuto dei momenti memorabili e indelebili. Ogni singolo momento dell'evento è stato arricchito di particolari unici, ideati dalla maestria e sapienza di Giuliana Scala, la vera designer Party di questa splendida realtà.



Giuliana sulla scia emozionale e dei desideri di Paolo, ha regalato a tutti gli ospiti una moltitudine di coreografie e spettacoli davvero unici, inoltre ha studiato un menù con una combinazione di primizie studiate per l'occasione.

Varcando la soglia d'ingresso gli ospiti si sono ritrovati immersi e avvolti in un'atmosfera unica, sono stati accolti all'ingresso dell'esclusiva Location, dal personale abbigliato con costumi a tema.



A ciascuno è stata data una busta con un messaggio personale, ed una banconota raffigurante il festeggiato con la quale si poteva giocare al casinò itinerante allestito per l'occasione. Al cospetto dell'immensa piscina un grande red carpet personalizzato, un Gran buffet per l'aperitivo assortito di varie sfiziosità gastronomiche e cocktail molecolari. L'entrata del festeggiato è stata preceduta da un corpo di Ballo spettacolare con abiti davvero unici ed eleganti.



Subito dopo tutti in sala per una sontuosa cena, ogni segna posto dalle fattezze di un piccolo smoking, nella sua originalità e unicità ha dato quel tocco di eleganza e charme alla mise en place, un menù raffinato con portate da gran galà, dove il loro mix di gusti e sapori dati dalla cucina innovativa a bassa temperatura hanno fatto viaggiare i palati presenti in una nuova esperienza culinaria.



L'intrattenimento della serata è stato accompagnato da una speciale Band internazionale Radio kings Band dove spiccava la bellissima voce di Elisabetta Eneh nota cantante del grande Zucchero Fornaciari. Nell'intermezzo delle varie portate numerosi spettacoli con ballerine elegantissime che si sono esibite con delle performance Musicali adattate all'evento.



A lasciare a bocca aperta tutti i partecipanti, è stato uno degli spettacoli finali, un Video Mapping in 3d proiettato sulla sontuosa facciata della villa dove gli effetti speciali hanno dato vita a tutti gli elementi della location.

Infine il Taglio della torta con l'immancabile spettacolo pirotecnico della Pluripremiata Pirotecnica 5 stelle accompagnato dai bagliori di infinite fontane luminose, che hanno acceso i 550 metri d'acqua, che incorniciano Villa ReNoir.

Il divertimento non è mancato neanche per i più piccoli ospiti, intrattenuti da animatori specializzati che hanno organizzato laboratori creativi e giochi a tema.



Questo nuovo Format di festa, denominato "Bhirtday Luxury ReNoir, si propone alla ribalta della città che non dorme mai, la nostra Milano, come nuovo Show che accompagnerà i Grandi eventi e feste già in programma.

Paolo Giulia & Jorge, intanto si proiettano con nuove idee nel realizzare il Prossimo "Dinner Water Show", l'unica cena spettacolo al mondo direttamente in acqua che prenderà vita il 22 e 29 Luglio 2022. Anche in questa occasione, non mancheranno nuovi spettacoli, sorprese e suggestioni di festa abbinate al gusto dell'innovativa cucina made in Italy.

Villa ReNoir Ristorante dove i vostri sogni e momenti speciali da condividere con amici e parenti diventano realtà e ricordi indelebili per tutta la vita.





