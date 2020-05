Il ritorno del rapper Mistmenfly non si fa attendere che proprio in questi giorni fa uscire “Onde” in collaborazione con Willy Vi. Ansioso e paranoico allo stesso tempo, Mist non si abbatte e cerca di andare avanti trasmettendo la sua rabbia in quelle note malinconiche del pezzo prodotto da Mas, sappiamo quanto è dura la rottura di una relazione, proprio come è successo al giovane artista in cui nelle sue storie vantava la bellezza della sua ex fidanzata e di quanto fosse innamorato di lei.

Al ritornello è alla seconda strofa troviamo Willy Vi che oltre ad essere un rapper ha fatto anche da coreografo al video di Michelle Hunziker, parliamo di due artisti molto simili tra di loro e che sicuramente hanno molto da dare alla scena rap Italiana attuale.