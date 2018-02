Prenotaora.it cresce grazie alle offerte coupon

Prenotaora.it ha fatto dei gruppi d'acquisto in Italia la ragione del suo successo.

Offerte coupon scontati che in alcuni casi superano anche l'80 per cento, perché si basano su un concetto innovativo e semplice: più gente acquista il coupon, meglio è per l'esercente e per il consumatore.

Oggi, Prenotaora è riuscita a coprire tutto il territorio Italiano. Nell'estate 2014 è diventato un portale conosciuto in tutta Italia, proponendosi come uno dei leader dei gruppi d'acquisto, collaborando con più di 700 aziende e avendo in progetto di espandersi nel resto d'Europa.