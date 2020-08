L’Associazione Nazionale Liberi Insegnanti (ANLI) in occasione degli Stati Generali della Scuola organizzati dal sindacato ALS, in corso a Bari, ha ribadito che l’unico sistema di reclutamento efficace è il “doppio canale”.

Di seguito il comunicato:

"Per il tramite di Concetta Durante e Annalisa Italiano, ANLI ha consegnato ieri - a margine degli stati generali sulla Scuola, che si stanno svolgendo a Bari - nelle mani del deputato Rossano Sasso una proposta per l'istituzione del Doppio canale di reclutamento.Naturalmente, la stessa proposta è stata già consegnata/inoltrata a tanti altri politici, e verrà perorata dalla nostra Associazione come una sorta di "litania" presso tutti coloro che intendano ascoltarci. A tal proposito, ci teniamo a ringraziare l'ALS e il deputato Sasso. Ci piacerebbe ricevere un invito del genere pure da qualche esponente del PD o grillino per un Tavolo di discussione, naturalmente sui DM. Aspettiamo..."